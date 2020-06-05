Вспышку COVID-19 на Смоленской АЭС удалось погасить

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников Алексей Лихачев. Распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников Смоленской АЭС удалось остановить благодаря принятым жестким противоэпидемиологическим мерам, сообщил генеральный директор госкорпорации " Росатом

"Отмечу, что там, где руководители принимают жесткие санитарные и противоэпидемиологические меры, ситуацию удается выправить. Так, в Десногорске, на Смоленской АЭС был проведен комплекс мер, усилена дезинфекция помещений. Это помогло предотвратить распространение болезни среди сотрудников АЭС", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.

По его словам, после принятых ограничений стабильной остается обстановка в Сарове Нижегородская область ), где расположен крупнейший отечественный научный центр в области обороны страны Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. "Механизмы предотвращения эпидемии есть, они работают и дают реальный результат", - отметил Лихачев.

По словам Лихачева, число выявляемых носителей коронавируса в атомной отрасли России стало практически постоянным. "У нас ежедневно фиксируется в среднем 35 случаев заболеваний. Как и предсказывали специалисты, эпидемия вышла на плато. Очевидно, что темпы роста заболеваемости понемногу снижаются. При этом, что очень важно, растет количество снятий с учета – люди выздоравливают и возвращаются к работе", - отметил глава Росатома.

"На середину дня 4 июня на контроле (всего по атомной отрасли РФ) находится 596 человек. Большая часть лечится дома, в больницах сейчас 136 наших работников. У подавляющего большинства болезнь протекает в легкой форме. Сняли с контроля 325 человек. Еще не менее 250 человек снимем с контроля на следующей неделе", - добавил Лихачев.

В конце мая Лихачев сообщал, что коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, причем заболели люди из числа оперативного персонала атомной станции, работники блочных щитов управления.

Десногорск является городом-спутником Смоленской АЭС, где трудится около 40% работающего населения. Власти области ограничили въезд и выезд из Десногорска с 4 апреля из-за мер по коронавирусу.