Вспышку COVID-19 на Смоленской АЭС удалось погасить

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников Смоленской АЭС удалось остановить благодаря принятым жестким противоэпидемиологическим мерам, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Отмечу, что там, где руководители принимают жесткие санитарные и противоэпидемиологические меры, ситуацию удается выправить. Так, в Десногорске, на Смоленской АЭС был проведен комплекс мер, усилена дезинфекция помещений. Это помогло предотвратить распространение болезни среди сотрудников АЭС", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.
По его словам, после принятых ограничений стабильной остается обстановка в Сарове (Нижегородская область), где расположен крупнейший отечественный научный центр в области обороны страны Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. "Механизмы предотвращения эпидемии есть, они работают и дают реальный результат", - отметил Лихачев.
По словам Лихачева, число выявляемых носителей коронавируса в атомной отрасли России стало практически постоянным. "У нас ежедневно фиксируется в среднем 35 случаев заболеваний. Как и предсказывали специалисты, эпидемия вышла на плато. Очевидно, что темпы роста заболеваемости понемногу снижаются. При этом, что очень важно, растет количество снятий с учета – люди выздоравливают и возвращаются к работе", - отметил глава Росатома.
"На середину дня 4 июня на контроле (всего по атомной отрасли РФ) находится 596 человек. Большая часть лечится дома, в больницах сейчас 136 наших работников. У подавляющего большинства болезнь протекает в легкой форме. Сняли с контроля 325 человек. Еще не менее 250 человек снимем с контроля на следующей неделе", - добавил Лихачев.
В конце мая Лихачев сообщал, что коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, причем заболели люди из числа оперативного персонала атомной станции, работники блочных щитов управления.
Десногорск является городом-спутником Смоленской АЭС, где трудится около 40% работающего населения. Власти области ограничили въезд и выезд из Десногорска с 4 апреля из-за мер по коронавирусу.
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