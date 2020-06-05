В Магадане изолировали 900 человек после контакта с больными COVID-19

"На следующее утро мама, которую отпустили на самоизоляцию в связи с тем, что папа уже в инфекционке, приводит ребенка в детский сад и в анкете на входе пишет, что в семье никто не болеет… Насколько безответственным должен быть человек, который, приходя в детский сад, пишет, что у нее никто не болеет, зная, что супруг лежит с COVID-19 в инфекционной больнице? Как в этих условиях обеспечить безопасность? Какой режим? Какое смягчение? Это не колымское отношение друг к другу", – сказал Носов.