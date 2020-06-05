Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:37
https://ria.ru/20200605/1572500241.html
В Магадане изолировали 900 человек после контакта с больными COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357745_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_387f97b0fe0619cf46cadde9b2c5d790.jpg
РИА Новости

В Магадане изолировали 900 человек после контакта с больными COVID-19

09:47 05.06.2020 (обновлено: 15:37 05.06.2020)
687
© РИА Новости / Варвара ГертьеДезинфекция поверхностей в детском саду
Дезинфекция поверхностей в детском саду
© РИА Новости / Варвара Гертье
Дезинфекция поверхностей в детском саду. Архивное фото
МАГАДАН, 5 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики отправили на самоизоляцию 900 человек в Магадане, которые могли контактировать с зараженными коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Носов на заседании в правительстве региона в пятницу.
По последним данным, COVID-19 на Колыме заразились 314 человек, трое умерли, 206 вылечились. Только за последние сутки заболели 27 человек - рекордное число для небольшого региона.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Из-за какого-то безответственного товарища могут быть порушены планы людей, которые в принципе непричастны к этому, соблюдали режимы и все предписания. Это даже не безответственность, это наглость. Девятьсот человек контактных сегодня не смогут покинуть до конца своего личного карантина пределы Магаданской области. Взяты билеты или нет – никто компенсировать это не будет, за исключением того, может быть, кто виноват в этом", - заявил Носов.
Он пояснил, что отец привел ребенка в детский сад, а затем был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"На следующее утро мама, которую отпустили на самоизоляцию в связи с тем, что папа уже в инфекционке, приводит ребенка в детский сад и в анкете на входе пишет, что в семье никто не болеет… Насколько безответственным должен быть человек, который, приходя в детский сад, пишет, что у нее никто не болеет, зная, что супруг лежит с COVID-19 в инфекционной больнице? Как в этих условиях обеспечить безопасность? Какой режим? Какое смягчение? Это не колымское отношение друг к другу", – сказал Носов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
012020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовЗдоровье - ОбществоМагаданМагаданская область
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Медицинские маски
ВОЗ пересмотрела рекомендации об использовании масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Пермь
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
04:15Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19
04:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек
03:59Музей Пушкина отметит день рождения классика онлайн-марафоном
03:48Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
03:44Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
03:37В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
03:31В Ватикане арестовали брокера, причастного к делу о покупке недвижимости
03:22Правящая партия Северной Македонии отвергла идею о премьере-албанце
03:09Источник сообщил о новом переносе запуска спутника "Глонасс-К"
03:01Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
03:00Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров
02:48Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ
02:41Страны Аравии обсуждают новую инициативу решения конфликта вокруг Катара
02:35Сотрудники ООН выражают солидарность с жертвами расизма, заявил Гутерреш
02:24В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
02:07"Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет по всему миру
02:01ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
01:39Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма
01:36Раскрыта новая мошенническая схема с "перерасчетом пенсий"
Лента новостейМолния