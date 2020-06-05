В Магадане изолировали 900 человек после контакта с больными COVID-19

МАГАДАН, 5 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики отправили на самоизоляцию 900 человек в Магадане, которые могли контактировать с зараженными коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Носов на заседании в правительстве региона в пятницу.
По последним данным, COVID-19 на Колыме заразились 314 человек, трое умерли, 206 вылечились. Только за последние сутки заболели 27 человек - рекордное число для небольшого региона.
"Из-за какого-то безответственного товарища могут быть порушены планы людей, которые в принципе непричастны к этому, соблюдали режимы и все предписания. Это даже не безответственность, это наглость. Девятьсот человек контактных сегодня не смогут покинуть до конца своего личного карантина пределы Магаданской области. Взяты билеты или нет – никто компенсировать это не будет, за исключением того, может быть, кто виноват в этом", - заявил Носов.
Он пояснил, что отец привел ребенка в детский сад, а затем был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
"На следующее утро мама, которую отпустили на самоизоляцию в связи с тем, что папа уже в инфекционке, приводит ребенка в детский сад и в анкете на входе пишет, что в семье никто не болеет… Насколько безответственным должен быть человек, который, приходя в детский сад, пишет, что у нее никто не болеет, зная, что супруг лежит с COVID-19 в инфекционной больнице? Как в этих условиях обеспечить безопасность? Какой режим? Какое смягчение? Это не колымское отношение друг к другу", – сказал Носов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.