Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T09:14
https://ria.ru/20200605/1572498989.html
Мэрия Красноярска проверит рынок, где появились данные о больных COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/147893/32/1478933281_0:284:5431:3339_1036x0_80_0_0_38fbff07a24664dbbb09cbd39d13e5ae.jpg
РИА Новости

Мэрия Красноярска проверит рынок, где появились данные о больных COVID-19

09:14 05.06.2020
694
© Fotolia / s1rusВид на заповедник "Столбы" в Красноярске
Вид на заповедник Столбы в Красноярске
© Fotolia / s1rus
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Власти начали проверку соблюдения профилактических мер против коронавирусной инфекции на рынке на улице Шахтеров в Красноярске после того, как появилась информация о зараженных работниках рынка и жалоб горожан на нарушения, сообщили журналистам в мэрии.
"Администрация города продолжает контрольные мероприятия по соблюдению на рынке превентивных мер. Ранее проведенные проверки выявили многочисленные нарушения: не проводится термометрия, работники не соблюдают профилактические меры. В администрацию города поступают многочисленные жалобы горожан по данным фактам. Есть сведения о работниках рынка с подтвержденным диагнозом коронавирус", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, главы  администраций Центрального и Советского районов обращались в управление Роспотребнадзора с просьбой провести эпидрасследования, в том числе 3 июня отправили официальные запросы.
Как отметил региональный главк Роспотребнадзора, в настоящее "время проверок в отношении рынка "Южный" не проводится, деятельность рынка не приостанавливали".
Корреспондент РИА Новости передает с места событий, что в настоящее время вокруг территории рынка стоят полицейские автомобили и автобусы. Обстановка спокойная, но здесь находятся полицейские машины и несколько автобусов. Сотрудники полиции в контакт не вступают. Скопления людей нет. Вход на рынок открыт.
"Полиция на рынке сегодня обеспечивает общественный порядок. Доступ для работников и покупателей на рынок не ограничен при условии соблюдения профилактических мер", - пояснили журналистам в мэрии.
По данным краевого главка Роспотребнадзора, на 4 июня всего в Красноярском крае зарегистрировано о 4795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 51 территории края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 141 случай заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
В Красноярском крае в четверг снимут часть ограничений
Нападение на инкассаторов в Красноярске
В Красноярске обнаружили машину напавших на инкассаторов
Машина скорой помощи
В Красноярском крае умерли три пациента с коронавирусом
Кресла для судей в зале заседаний
Суд изменил на арест меру пресечения депутату Красноярского горсовета
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы
Медицинский работник
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Власти Фиджи заявили, что в стране не осталось больных COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Дезинфекция поверхностей в детском саду
В Магадане изолировали 900 человек после контакта с больными COVID-19
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
В Норильске могут построить временный трубопровод для откачки дизтоплива
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 964
Роскосмос показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
Краевые власти: первые данные о ЧС в Норильске не передавали масштаб
Ургант высмеял чиновников после ЧС в Норильске
Ургант высмеял чиновников, "узнавших из соцсетей" о ЧП в Норильске
Коронавирус
Ученые оценили влияние гипертонии на течение коронавируса
Полицейский автомобиль
В Красноярске нашли тело ребенка в воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния