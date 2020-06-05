Мэрия Красноярска проверит рынок, где появились данные о больных COVID-19

КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Власти начали проверку соблюдения профилактических мер против коронавирусной инфекции на рынке на улице Шахтеров в Власти начали проверку соблюдения профилактических мер против коронавирусной инфекции на рынке на улице Шахтеров в Красноярске после того, как появилась информация о зараженных работниках рынка и жалоб горожан на нарушения, сообщили журналистам в мэрии.

"Администрация города продолжает контрольные мероприятия по соблюдению на рынке превентивных мер. Ранее проведенные проверки выявили многочисленные нарушения: не проводится термометрия, работники не соблюдают профилактические меры. В администрацию города поступают многочисленные жалобы горожан по данным фактам. Есть сведения о работниках рынка с подтвержденным диагнозом коронавирус", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, главы администраций Центрального и Советского районов обращались в управление Роспотребнадзора с просьбой провести эпидрасследования, в том числе 3 июня отправили официальные запросы.

Как отметил региональный главк Роспотребнадзора, в настоящее "время проверок в отношении рынка "Южный" не проводится, деятельность рынка не приостанавливали".

Корреспондент РИА Новости передает с места событий, что в настоящее время вокруг территории рынка стоят полицейские автомобили и автобусы. Обстановка спокойная, но здесь находятся полицейские машины и несколько автобусов. Сотрудники полиции в контакт не вступают. Скопления людей нет. Вход на рынок открыт.

"Полиция на рынке сегодня обеспечивает общественный порядок. Доступ для работников и покупателей на рынок не ограничен при условии соблюдения профилактических мер", - пояснили журналистам в мэрии.

По данным краевого главка Роспотребнадзора, на 4 июня всего в Красноярском крае зарегистрировано о 4795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 51 территории края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 141 случай заболевания.