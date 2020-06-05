Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T08:58
https://ria.ru/20200605/1572498319.html
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 5-17 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 5-17 июня

08:58 05.06.2020
2166
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в Россию на 5-17 июня.
На 5 июня планируются рейсы Ларнака - Москва, Париж - Москва, Эр-Рияд - Москва, Бейрут - Москва. Также россиян вывезут в Москву из Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Гаваны.
Шестого июня ожидаются рейсы Ташкент - Новосибирск, Бангкок - Владивосток. 7 июня должны состояться перелеты Бишкек - Москва, Ош - Новосибирск, Кишинев - Москва, Ташкент - Санкт-Петербург, Белград - Москва.
Самолет в аэропорту Минеральные воды
2 июня, 19:38Распространение нового коронавируса
Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана
На 8 июня планируются рейсы Ташкент - Москва, Бишкек - Якутск. На 9 июня: Тель-Авив - Москва, Тегеран - Москва, Токио - Владивосток, Нью-Йорк - Санкт-Петербург- Москва.
Десятого июня в расписании значатся рейсы Каир - Москва, Ереван - Краснодар, Ереван - Минеральные Воды, Пхукет - Владивосток.
На 11 июня запланированы рейсы из Кейптауна и Касабланки в Москву, из Денпасара и Бангкока в Казань и Красноярск, на 12 июня - Париж - Москва. 13 июня должны состояться перелеты Гоа - Ростов-на-Дону, Бангкок - Ростов-на-Дону, Лондон - Москва, Ош - Москва.
Пассажирский самолет в небе
2 июня, 11:11Распространение нового коронавируса
Более 20 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Дели
Россияне вернутся 14 июня из Денпасара в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, из Хошимина в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, из Бишкека в Москву. 15 июня ожидаются рейсы из Еревана в Казань и Махачкалу, из Антальи в Казань и Махачкалу, из Дубая в Москву. 16 июня планируется рейс Дели - Москва, 17 июня - Бишкек - Казань.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет в небе
3 июня, 16:58Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу прибыл во Владивосток
100008
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЛарнака (район)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Буэнос-Айрес (город)ТокиоОбщество
Рекомендуем
Дом правительства на площади Независимости в Минске
Лукашенко утвердил новый состав правительства
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
Побережье острова Итуруп
Японцы раскритиковали призыв "отобрать" Южные Курилы у России
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Здание Международного суда ООН в Гааге
Франция одобрила передачу в суд ООН обвиняемого в геноциде в Руанде
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S Сумрак
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах
Врачи в госпитале COVID-19
В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Сотрудники полиции и участники протеста в США
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния