Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 5-17 июня

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в Россию на 5-17 июня.
Шестого июня ожидаются рейсы Ташкент - Новосибирск, Бангкок - Владивосток. 7 июня должны состояться перелеты Бишкек - Москва, Ош - Новосибирск, Кишинев - Москва, Ташкент - Санкт-Петербург, Белград - Москва.
На 8 июня планируются рейсы Ташкент - Москва, Бишкек - Якутск. На 9 июня: Тель-Авив - Москва, Тегеран - Москва, Токио - Владивосток, Нью-Йорк - Санкт-Петербург- Москва.
Десятого июня в расписании значатся рейсы Каир - Москва, Ереван - Краснодар, Ереван - Минеральные Воды, Пхукет - Владивосток.
Россияне вернутся 14 июня из Денпасара в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, из Хошимина в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, из Бишкека в Москву. 15 июня ожидаются рейсы из Еревана в Казань и Махачкалу, из Антальи в Казань и Махачкалу, из Дубая в Москву. 16 июня планируется рейс Дели - Москва, 17 июня - Бишкек - Казань.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.