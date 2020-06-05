Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-06-05T08:39
https://ria.ru/20200605/1572497797.html
Площадь цветников в Москве составит около полумиллиона "квадратов"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155523/56/1555235663_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_81d9ed280231c4e667c115aed7bb032c.jpg
РИА Новости

Площадь цветников в Москве составит около полумиллиона "квадратов"

08:39 05.06.2020
50
© Комплекс городского хозяйства МосквыЦветники в Москве
Цветники в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общая площадь цветников, которые украсят Москву этим летом, составит около полумиллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на городских площадях и набережных, вдоль основных магистралей. Сейчас вместо отцветающих тюльпанов на клумбы высаживают бегонии, тагетесы, петунии, агератумы и сальвии, а всего к сезону было подготовлено свыше 52 миллионов единиц цветочной рассады, в том числе более 33 миллионов однолетних растений", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Цветение декоративных яблонь
30 мая, 09:24Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве зацвели более 500 декоративных яблонь
Отмечается, что самые красивые цветники оформят на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце. Высадка цветов в Москве традиционно начинается после установления стабильной теплой погоды. Обычно в преддверии майских праздников распускаются тюльпаны, луковицы которых высаживают осенью, а в конце апреля их дополняют виолой.
"В этом году из-за ситуации с распространением коронавируса было выполнено весеннее оформление только части городских площадей. Так, к Дню Победы украсили самый большой цветник Москвы, расположенный возле Триумфальной арки, его площадь составляет почти шесть тысяч квадратных метров. Специалисты высадили там более 300 тысяч цветов виолы, которые дополнили 100 тысяч тюльпанов, распустившихся к празднику", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Проект благоустройства парка Северного речного вокзала
25 мая, 09:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Заммэра: власти Москвы завершат уже начатые проекты благоустройства
Уточняется, что в июле и августе однолетники начнут разбавлять многолетниками. Их общее число составит более 1,2 миллиона штук - вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
"Яркие цветочные клумбы будут радовать москвичей до осени, а в конце сентября - октябре начнется высадка 12,5 миллиона луковиц тюльпанов, которые зацветут весной следующего года", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыБлагоустройствоПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Автомобиль полиции на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве
В мэрии Москвы заявили, что самый острый период ограничений прошел
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Медицинский работник
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
Последствия пожара в квартире на юге Москвы
При взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб человек
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы в Иванове
В Москве появился новый тип пропусков
Медик у машины скорой помощи
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме на улице Дорожная в ЮАО
На юге Москвы произошел взрыв после пожара в жилом доме
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
Кладбище
Московские кладбища будут закрыты для посещений в Родительскую субботу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе
В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния