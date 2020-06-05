Площадь цветников в Москве составит около полумиллиона "квадратов"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общая площадь цветников, которые украсят Общая площадь цветников, которые украсят Москву этим летом, составит около полумиллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

"Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на городских площадях и набережных, вдоль основных магистралей. Сейчас вместо отцветающих тюльпанов на клумбы высаживают бегонии, тагетесы, петунии, агератумы и сальвии, а всего к сезону было подготовлено свыше 52 миллионов единиц цветочной рассады, в том числе более 33 миллионов однолетних растений", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что самые красивые цветники оформят на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце. Высадка цветов в Москве традиционно начинается после установления стабильной теплой погоды. Обычно в преддверии майских праздников распускаются тюльпаны, луковицы которых высаживают осенью, а в конце апреля их дополняют виолой.

"В этом году из-за ситуации с распространением коронавируса было выполнено весеннее оформление только части городских площадей. Так, к Дню Победы украсили самый большой цветник Москвы, расположенный возле Триумфальной арки, его площадь составляет почти шесть тысяч квадратных метров. Специалисты высадили там более 300 тысяч цветов виолы, которые дополнили 100 тысяч тюльпанов, распустившихся к празднику", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Уточняется, что в июле и августе однолетники начнут разбавлять многолетниками. Их общее число составит более 1,2 миллиона штук - вдвое больше по сравнению с прошлым годом.