Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Одну из самых высоких зарплат (в среднем до 150 тысяч рублей) можно получать в сфере логистики и работы на складе. В этой области чаще всего ищут водителей с личным автомобилем и водителей-экспедиторов.
В судоходстве можно получать в среднем до 154 тысяч рублей в месяц, однако, по словам экспертов, зарплаты в этой сфере могут быть и выше. В пример приводится предложение о вакансии матроса во Владивостоке с зарплатой до 240 тысяч рублей.
На высокую зарплату могут претендовать и специалисты по работе с недвижимостью — их максимальная зарплата составляет в среднем 141 тысячу рублей. На немного меньшую оплату могут рассчитывать начинающие специалисты в стартапах — 140 тысяч рублей в месяц.
Ранее Forbes со ссылкой на Headhunter сообщил, что представители рабочих специальностей в мае вошли в список самых высокооплачиваемых в России. Наиболее высокооплачиваемыми сферами стали добыча сырья, высший менеджмент, строительство и недвижимость, а также IT и телеком.
2 апреля 2019, 09:00Навигатор абитуриента: колледжи России 2019