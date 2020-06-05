Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

На высокую зарплату могут претендовать и специалисты по работе с недвижимостью — их максимальная зарплата составляет в среднем 141 тысячу рублей. На немного меньшую оплату могут рассчитывать начинающие специалисты в стартапах — 140 тысяч рублей в месяц.