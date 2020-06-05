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Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
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РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

08:47 05.06.2020 (обновлено: 12:50 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Аналитики сервиса "Работа.ру" проанализировали более 150 тысяч вакансий за май и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты. Об этом сообщает RT.
Одну из самых высоких зарплат (в среднем до 150 тысяч рублей) можно получать в сфере логистики и работы на складе. В этой области чаще всего ищут водителей с личным автомобилем и водителей-экспедиторов.
В судоходстве можно получать в среднем до 154 тысяч рублей в месяц, однако, по словам экспертов, зарплаты в этой сфере могут быть и выше. В пример приводится предложение о вакансии матроса во Владивостоке с зарплатой до 240 тысяч рублей.
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На высокую зарплату могут претендовать и специалисты по работе с недвижимостью — их максимальная зарплата составляет в среднем 141 тысячу рублей. На немного меньшую оплату могут рассчитывать начинающие специалисты в стартапах — 140 тысяч рублей в месяц.
Ранее Forbes со ссылкой на Headhunter сообщил, что представители рабочих специальностей в мае вошли в список самых высокооплачиваемых в России. Наиболее высокооплачиваемыми сферами стали добыча сырья, высший менеджмент, строительство и недвижимость, а также IT и телеком.
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