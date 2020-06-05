В посольстве в Японии рассказали о спецрейсе по вывозу россиян 9 июня

Посольство отметило, что согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса № SHU5481 Токио - Владивосток запланирован на 9 июня 2020 в 14:05 (местное время).
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"Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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