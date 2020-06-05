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2020-06-05T10:28
https://ria.ru/20200605/1572497621.html
В посольстве в Японии рассказали о спецрейсе по вывозу россиян 9 июня
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РИА Новости

В посольстве в Японии рассказали о спецрейсе по вывозу россиян 9 июня

08:30 05.06.2020 (обновлено: 10:28 05.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посольство России в Японии уточнило, жители каких регионов РФ смогут вернуться на родину спецрейсом из Токио 9 июня.
Посольство отметило, что согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса № SHU5481 Токио - Владивосток запланирован на 9 июня 2020 в 14:05 (местное время).
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"Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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