В Приамурье сняли пропускной режим в Шимановске, введенный из-за COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Ограничения по въезду и выезду в Шимановск, введенные с 18 мая из-за COVID-19, сняты, сообщает правительство Амурской области.
Пропускной режим включал проверку документов на КПП и обязательную дезинфекцию транспорта. Также из-за коронавируса с 18 мая здесь ограничили посещение парков, площадей, ТЦ, прогулки разрешали только по двое. Вспышка инфекции произошла в Шимановске в середине мая, в городе с населением почти в 19 тысяч человек заболели 35 человек. Сюда направили военнослужащих Восточного военного округа, специалисты войск РХБЗ защиты продезинфицировали вокзал, школу, детские сады и другие соцобъекты.
"На заседании оперативного штаба было принято решение об отмене особого режима въезда и выезда в городе Шимановске. Это связано с заметной нормализацией эпидемиологической обстановки в муниципалитете", - говорится в сообщении.
Всего в Приамурье, по данным властей, выявлено 588 случаев COVID-19, 208 человек выздоровели. В Шимановске, по последней информации, выявлено 37 случаев заболевания.
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