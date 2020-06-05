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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T08:27
https://ria.ru/20200605/1572497490.html
В Приамурье сняли пропускной режим в Шимановске, введенный из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516077_0:135:3164:1915_1036x0_80_0_0_fffe17d571d2a477a8a74327b172c63f.jpg
РИА Новости

В Приамурье сняли пропускной режим в Шимановске, введенный из-за COVID-19

08:27 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования в период самоизоляции
Инспектор ГИБДД во время патрулирования в период самоизоляции
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Инспектор ГИБДД во время патрулирования в период самоизоляции . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Ограничения по въезду и выезду в Шимановск, введенные с 18 мая из-за COVID-19, сняты, сообщает правительство Амурской области.
Пропускной режим включал проверку документов на КПП и обязательную дезинфекцию транспорта. Также из-за коронавируса с 18 мая здесь ограничили посещение парков, площадей, ТЦ, прогулки разрешали только по двое. Вспышка инфекции произошла в Шимановске в середине мая, в городе с населением почти в 19 тысяч человек заболели 35 человек. Сюда направили военнослужащих Восточного военного округа, специалисты войск РХБЗ защиты продезинфицировали вокзал, школу, детские сады и другие соцобъекты.
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"На заседании оперативного штаба было принято решение об отмене особого режима въезда и выезда в городе Шимановске. Это связано с заметной нормализацией эпидемиологической обстановки в муниципалитете", - говорится в сообщении.
Всего в Приамурье, по данным властей, выявлено 588 случаев COVID-19, 208 человек выздоровели. В Шимановске, по последней информации, выявлено 37 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАмурская областьШимановск
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