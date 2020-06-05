В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3965

ТАШКЕНТ, 5 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 26 человек и достигло 3965, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных случаев выросло до 3939, 16 пациентов скончались, 3087 выздоровели.

"По состоянию на 5 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3965", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В четверг всего было зафиксировано 96 новых случаев COVID-19, в среду - 83, во вторник – 58, в понедельник – 79.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 862 пациента с COVID-19, в том числе, девять – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.