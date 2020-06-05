В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у девятнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести пятьдесят шесть человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса четыреста двадцать два больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, по семь новых заразившихся выявлено в Кемерово и Новокузнецке, четыре – в Белово, один – в Беловском районе. Выздоровевший – житель Калтана.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 685 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 256 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8862 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.