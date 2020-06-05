Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T07:28
https://ria.ru/20200605/1572496509.html
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса

07:28 05.06.2020
218
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у девятнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести пятьдесят шесть человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса четыреста двадцать два больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, по семь новых заразившихся выявлено в Кемерово и Новокузнецке, четыре – в Белово, один – в Беловском районе. Выздоровевший – житель Калтана.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 685 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 256 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8862 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Арлингтонское национальное кладбище
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сотрудники полиции и участники протеста в США
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
Николай Платошкин
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния