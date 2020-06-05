В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса

"Еще у девятнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести пятьдесят шесть человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса четыреста двадцать два больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.