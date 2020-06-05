В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19

Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая, 28 мая власти сообщили о второй смерти в регионе. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.