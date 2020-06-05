В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Третья смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Амурской области, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая, 28 мая власти сообщили о второй смерти в регионе. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 04.06.2020 зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлены 588 случаев COVID-19, 208 человек выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 244 человека, на втором месте город Свободный - 96 человек.
Коэффициент распространения инфекции - 0,9. Показатель тестирования - 218,3 на 100 тысяч человек, свободных коек - 56,4%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.