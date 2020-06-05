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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T06:34
https://ria.ru/20200605/1572496084.html
В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19

06:34 05.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медик
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Третья смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Амурской области, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая, 28 мая власти сообщили о второй смерти в регионе. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 04.06.2020 зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлены 588 случаев COVID-19, 208 человек выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 244 человека, на втором месте город Свободный - 96 человек.
Коэффициент распространения инфекции - 0,9. Показатель тестирования - 218,3 на 100 тысяч человек, свободных коек - 56,4%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Амурская областьОбщество
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