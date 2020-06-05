В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19

СЕУЛ, 5 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 668, выздоровели 10 506, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В последнее время в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 34 из новых случаев имеют локальное происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 31 случай зарегистрирован в центральной части страны. 15 случаев зафиксированы в Сеуле , 13 - в провинции Кёнгидо , шесть в Инчхоне . Остальные по всей стране, одного зараженного выявили на карантинном досмотре.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 272. Не менее 119 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 73 человека заразились в ходе небольших религиозных собраний.

За прошедшие сутки из больниц выписаны семь человек, общее число выздоровевших выросло до 10 506, что составляет 90%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 990 тысяч человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1280 случаев завезли из-за границы, из них 87,2% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 540 зараженных.

Как отметил на брифинге начальник отдела по всеобщей борьбе с вирусом Центрального штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Юн Тхэ Хо , некоторые жители в Южной Корее стали испытывать депрессию от длительной самоизоляции и режима социального дистанцирования. Психологический эффект от коронавируса назвали "corona blue" ("короновирусная грусть"). Власти ещё с января открыли горячую линию для психологической помощи тем, кто испытывает трудности из-за COVID-19. Кроме того, с июля будет осуществляться специальная программа лечения для медперсонала, который работал на местах и боролся с вирусом.