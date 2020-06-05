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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-05T05:15
https://ria.ru/20200605/1572495614.html
Еще 11 беженцев покинули лагерь Рукбан в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155176/63/1551766355_0:85:3001:1773_1036x0_80_0_0_83301c8a4266c23ec01a4f3d07f4e2dc.jpg
РИА Новости

Еще 11 беженцев покинули лагерь Рукбан в Сирии

05:15 05.06.2020
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
ПАЛЬМИРА (Сирия), 5 июн – РИА Новости. Еще 11 человек под наблюдением российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии покинули лагерь для беженцев Рукбан, сообщил журналистам представитель ЦПВС Виталий Ефременков.
"ЦПВС продолжает фиксировать выход беженцев с неподконтрольной правительству САР территории из лагеря Эр-Рукбан. Сегодня был осуществлен выход двух семей в количестве 11 человек, которые на время карантина будут размещены в лагере и затем смогут вернуться к нормальной жизни", - сказал Ефременков.
Беженцы выехали из лагеря в кузове грузовика, прямо посреди пожитков. Его водитель Мизият Руим рассказал, что именно так лагерь обычно и покидают, но никакой гарантии, что удастся выбраться, нет.
"Я сам живу здесь, но вожу беженцев из лагеря Рукбан. Это тяжелая работа, потому что никогда не знаешь точно, выпустят тебя в этот раз или нет. Там нет никакого закона. Жизнь там очень тяжелая. Нет воды, еды. Нет никакой медицинской помощи", - сказал Руим.
Как поведал один из покинувших лагерь беженцев Абдурахман Хаттыб, выжить в Рукбане тяжело. Еду можно приобрести за деньги, но найти работу непросто. Ему самому приходилось порой месяцами сидеть без денег.
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"Только у избранных в Рукбане есть постоянная работа. Кто-то даже держит магазины - им позволяют, если они делятся деньгами с боевиками. У меня не было постоянной работы, и очень часто нам с моей семьей нечего было есть. Иногда мне удавалось получить немного денег – что-то выкопать, например, или перенести", - рассказал Хаттыб.
Выбравшихся из Рукбана размещают в небольшом палаточном лагере, где есть все необходимое. Воду привозят на автоцистернах Красного полумесяца.
"Я даже точно не могу сказать, сколько времени я провел в лагере. Может два, а может два с половиной года. Я пастух, пасу овец. Если бы не эта работа, я бы умер с голоду. Потому что боевики, которые заправляют в лагере, не дают людям продовольствия. Никто не хочет там больше жить", - отметил еще один убежавший из Рукбана Мухаммед Хаммад.
Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
Беженцы, которым удается выбраться из лагеря, регулярно рассказывают о том, насколько тяжело там достать еду и воду, а также о том, что в Рукбане хозяйничают боевики. Спастись из лагеря зачастую можно только заплатив им.
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