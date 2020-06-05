В Бурятии за сутки выявили 52 случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. За сутки в Бурятии выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии заболели 1733 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 05.06.2020 зарегистрировано 1733 (+52) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. По Улан-Удэ – 939", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в стационарах лечатся 476 человек, в том числе 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 214 пациентов. С момента начала пандемии выздоровели 1031 человек, умерли 11 пациентов.
В реанимации находятся 16 взрослых, в том числе трое на ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.