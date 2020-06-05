В Бурятии за сутки выявили 52 случая COVID-19

"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 05.06.2020 зарегистрировано 1733 (+52) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. По Улан-Удэ – 939", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в стационарах лечатся 476 человек, в том числе 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 214 пациентов. С момента начала пандемии выздоровели 1031 человек, умерли 11 пациентов.