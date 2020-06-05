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2020-06-05T04:44
https://ria.ru/20200605/1572494402.html
Эксперт: Россия пока не может отследить все пуски американских ракет
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РИА Новости

Эксперт: Россия пока не может отследить все пуски американских ракет

02:40 05.06.2020 (обновлено: 04:44 05.06.2020)
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© Scott HoweЗапуск американской ракеты
Запуск американской ракеты
© Scott Howe
Запуск американской ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российская спутниковая группировка Системы предупреждения о ракетном нападении на сегодняшний день способна отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет главным образом с территории США, а после ее доведения до штатного состава сможет фиксировать все пуски с подлодок в Мировом океане, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.
"Единая космическая система (ЕКС, первый эшелон СПРН – ред.) у нас сформирована не полностью. Надо понимать, что ЕКС должна мониторить не только территорию США, но и районы боевого патрулирования американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами", - сказал Мураховский.
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Эксперт напомнил, что в составе аналогичной американской спутниковой системы четыре спутника на геостационарной орбите и аппаратура наблюдения за пусками на четырех спутниках радиотехнической разведки, летающих на высокоэллиптических орбитах. Кроме того, в 2009 году были запущены три низкоорбитальных аппарата системы. Также на геостационарной орбите продолжают работать спутники предыдущей серии DSP.
Российская ЕКС "Купол" на сегодняшний день насчитывает четыре аппарата "Тундра" на высокоэллиптических орбитах, но планируется и геостационарный сегмент. Ранее сообщалось, что полная группировка должна насчитывать десять спутников. Первоначально ее планировалось развернуть к 2020 году. На сайте Минобороны сообщалось, что ЕКС заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года.
Российская СПРН решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников ЕКС, второй – из наземных радиолокационных систем.
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РоссияВиктор МураховскийСШАБезопасность
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