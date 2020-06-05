Эксперт: Россия пока не может отследить все пуски американских ракет

"Единая космическая система (ЕКС, первый эшелон СПРН – ред.) у нас сформирована не полностью. Надо понимать, что ЕКС должна мониторить не только территорию США, но и районы боевого патрулирования американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами", - сказал Мураховский.

Эксперт напомнил, что в составе аналогичной американской спутниковой системы четыре спутника на геостационарной орбите и аппаратура наблюдения за пусками на четырех спутниках радиотехнической разведки, летающих на высокоэллиптических орбитах. Кроме того, в 2009 году были запущены три низкоорбитальных аппарата системы. Также на геостационарной орбите продолжают работать спутники предыдущей серии DSP.