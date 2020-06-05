В Раде новую программу МВФ сравнили с "капитуляцией"

"Люди, не умеющие управлять, стали во главе государства и сегодня им поручили в тяжелейшее время управлять экономикой. Поэтому МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс – где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине закрылись школы", - заявил депутат.

Парламентарий задался вопросом, почему украинские власти не видят, что разговаривают "с откровенными врагами".

"Когда международная финансовая организация предлагает пенсионерам еще поднять пенсионный возраст - вы с врагами разговариваете. Когда МВФ говорит – возьмите, уничтожьте собственную медицину – вы разговариваете с врагами", - выразил мнение он.

По словам Рабиновича, то, что предлагает Украине МВФ – это "вопрос капитуляции", когда страну "завоевали в войне и оккупанты диктуют самые страшные условия".

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров МВФ до 10 июня примет решение об утверждении кредитования Киева по программе stand-by в размере пяти миллиардов долларов.