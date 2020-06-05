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2020-06-05T02:33
https://ria.ru/20200605/1572494360.html
В Раде новую программу МВФ сравнили с "капитуляцией"
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РИА Новости

В Раде новую программу МВФ сравнили с "капитуляцией"

02:33 05.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Условия новой программы МВФ по кредитованию Украины являются "вопросом капитуляции", об этом в эфире телеканала "112" заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
"Люди, не умеющие управлять, стали во главе государства и сегодня им поручили в тяжелейшее время управлять экономикой. Поэтому МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс – где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине закрылись школы", - заявил депутат.
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Парламентарий задался вопросом, почему украинские власти не видят, что разговаривают "с откровенными врагами".
"Когда международная финансовая организация предлагает пенсионерам еще поднять пенсионный возраст - вы с врагами разговариваете. Когда МВФ говорит – возьмите, уничтожьте собственную медицину – вы разговариваете с врагами", - выразил мнение он.
По словам Рабиновича, то, что предлагает Украине МВФ – это "вопрос капитуляции", когда страну "завоевали в войне и оккупанты диктуют самые страшные условия".
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров МВФ до 10 июня примет решение об утверждении кредитования Киева по программе stand-by в размере пяти миллиардов долларов.
По словам пресс-секретаря фонда Джерри Райса, МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов страны сообщало, что правительство планирует завершить переговоры в начале июня, но формат помощи еще обсуждается.
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Денис ШмыгальСитуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныМВФУкраинаВ мире
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