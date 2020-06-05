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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T01:54
https://ria.ru/20200605/1572494165.html
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса

01:54 05.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн – РИА Новости. Четырнадцать россиян, застрявших в Уругвае, вылетят на родину вывозным рейсом из Буэнос-Айреса утром 5 июня, сообщили РИА Новости в посольстве России в Уругвае.
"Всего 14 россиян, они на пути в аэропорт", - сообщили в дипмиссии.
"Возможность в ускоренном возвращении на родину предоставлена всем выразившим желание и обратившимся российским гражданам, оказавшимся в эпидемиологической изоляции в Уругвае в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Посольство оказало россиянам все необходимое содействие в логистике, согласовании миграционных процедур пересечения уругвайско-аргентинской границы, доступе в аэропорт, регистрации на рейс, оперативном урегулировании всех возникавших проблем.
Авиакомпания Azur Air 3 июня направила за россиянами самолет Boeing 777-300ER, который вылетел из аэропорта "Внуково" и совершит рейс по маршруту МоскваГаванаСан-Паулу – Буэнос-Айрес – Сантьяго – Гавана – Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияУругвайБуэнос-Айрес (город)В мире
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