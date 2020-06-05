Проблемы Deutsche Bank могут обернуться кризисом Евросоюза

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. В крупнейшей кредитной организации Германии топ-менеджеров (а их сотни) попросили отказаться от месячной зарплаты. Проблемы там возникли еще в 2016-м, в прошлом году объявили о сокращении штатов на 18 тысяч человек. Банкротство Deutsche Bank может привести к беспрецедентному кризису в Евросоюзе, поскольку он — крупнейший держатель гособлигаций Италии, Испании и других не самых благополучных стран ЕС.

Колхоз — дело добровольное

За май топ-менеджерам главного немецкого банка ничего не причитается. Формально они сами отказались от денег, чтобы помочь экономике, несущей убытки из-за пандемии коронавируса. На самом деле, как объяснил инвесторам исполнительный директор Deutsche Bank (DB) Кристиан Зевинг, "это решение является частью программы банка по сокращению расходов".

А в обращении к сотрудникам Зевинг, упомянув, что "это — добровольная мера в предпринимательском духе и в соответствии с принципами управления компанией", потребовал от персонала считать себя "ответственными владельцами бизнеса". Другими словами, сократить личные доходы ради спасения банка от разорения.

В 2016 году в DB заявили о чистом убытке почти в семь миллиардов евро и рекордных 42 триллионах в деривативах (производных ценных бумаг) на балансе.

Для сравнения: весь ВВП Германии — около трех триллионов евро. А реальная стоимость львиной доли накопленных банком деривативов близка к нулю.

В 2018-м Международный валютный фонд признал DB "самым большим источником риска среди системно значимых банков мира", поскольку финансовый сектор Германии играет ведущую роль в глобальной экономике. Тогда же DB оказался замешанным в нашумевшем скандале с "Панамским досье" — как выяснилось, банк помогал клиентам уклоняться от налогов и выводить деньги в офшоры.

В 2019-м DВ попытался решить финансовые проблемы за счет слияния с Commerzbank. Однако германские регуляторы признали сделку нецелесообразной: она грозила кризисом и второму опорному банку страны.

В итоге летом прошлого года Кристиан Зевинг объявил о реструктуризации финансового гиганта, в ходе которой планирутся уволить 18 тысяч сотрудников до 2022 года.

"Я сожалею, что для восстановления нашего банка нам приходится идти на массовые сокращения", — отметил главный исполнительный директор. Но, по его словам, это "послужит долгосрочным интересам банка", а потому действовать нужно решительно.

Между тем 2019-й DВ завершил опять с убытками: 5,7 миллиарда евро (6,3 миллиарда долларов). За первый квартал текущего года чистый минус, приходящийся на акционеров, — 43 миллиона евро. C января 2018-го акции главного германского банка подешевели более чем вдвое — с 19,5 до 9,3 доллара за штуку.

Бомба под Евросоюзом

В этом году предстоит урезать расходы на два миллиарда евро — до 19,5 миллиарда. Однако уже в первом квартале DB потратил 5,6 миллиарда.

Если так пойдет и дальше, получится перерасход на 15%. Вот руководство и прибегает к нестандартным ходам типа призывов к сотрудникам поработать бесплатно.

А ведь на DB может обрушиться новый удар. Американские власти считают, что банк способствовал финансовым махинациям Джеффри Эпштейна, арестованного прошлым летом по обвинению в секс-торговле и, согласно официальной версии, покончившего с собой в федеральной тюрьме.

Как выяснилось, DB не только выдал Эпштейну множество кредитов, но и открыл ему десятки счетов, в том числе на вымышленные имена.

"Мы сожалеем о решении связаться с Эпштейном", — заявил журналистам представитель DB Даниэль Хантер. Тем не менее, как сообщает The New York Times, департамент финансовых услуг Нью-Йорка собирается уже в этом месяце объявить о серьезных санкциях против немецкого банка.

Многие эксперты уверены в том, что DB — тикающая бомба, которая вскоре создаст огромные проблемы всей европейской экономике. "Банк теряет деньги в совершенно ошеломляющем темпе", — пишет в блоге американский финансовый аналитик Майкл Снайдер.

По его мнению, сегодня DB — это "зомби, который спотыкается, пока кто-то наконец не избавит его от страданий". При этом аналитик полагает, что банкротство ведущего европейского банка окажется для мировой финансовой системы гораздо большей катастрофой, чем крах Lehman Brothers в 2008 году.

"Германия — это клей, скрепляющий ЕС, и если банк в самом сердце финансовой системы этой страны рухнет, "костяшки домино" посыпятся быстро, — указывает он. — Результатом станет острейший кризис всего Евросоюза".

С ним согласен известный американский инвестор-миллиардер Джим Роджерс: "Если Deutsche Bank обрушится, ЕС распадется, потому что Германия больше не сможет и не захочет поддерживать Европейский союз".