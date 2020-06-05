Вышел трейлер нового фильма Франсуа Озона "Лето 85-го"

МОСКВА, 5 июня – РИА Новости. Трейлер фильма Франсуа Озона "Лето 85-го" . Трейлер фильма Франсуа Озона "Лето 85-го" появился на официальной странице режиссера в твиттере.

Судя по трейлеру, речь в картине идет об истории любви двух мальчиков-подростков. Их сыграли Феликс Лефевр и Бенжамен Вуазен. В ленте также снимались Валерия Бруни-Тедески, Мельвиль Пупо и Изабель Нанти.

Действие разворачивается в 80-х годах в соответствии с названием. Трек “In between days” группы The Cure также отсылает к той эпохе.

Новая работа мэтра французского кинематографа (после "По воле божьей" 2018 года) вошла в официальную программу Каннского фестиваля.