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Культура
2020-06-05T02:11
https://ria.ru/20200605/1572458337.html
Вышел трейлер нового фильма Франсуа Озона "Лето 85-го"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572454124_0:1:1140:642_1036x0_80_0_0_4106fda4329e1ed7f9e16c35c14d77d6.jpg
РИА Новости

Вышел трейлер нового фильма Франсуа Озона "Лето 85-го"

02:11 05.06.2020
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МОСКВА, 5 июня – РИА Новости. Трейлер фильма Франсуа Озона "Лето 85-го" появился на официальной странице режиссера в твиттере.
Судя по трейлеру, речь в картине идет об истории любви двух мальчиков-подростков. Их сыграли Феликс Лефевр и Бенжамен Вуазен. В ленте также снимались Валерия Бруни-Тедески, Мельвиль Пупо и Изабель Нанти.
Действие разворачивается в 80-х годах в соответствии с названием. Трек “In between days” группы The Cure также отсылает к той эпохе.
Новая работа мэтра французского кинематографа (после "По воле божьей" 2018 года) вошла в официальную программу Каннского фестиваля.
Ожидается, что попадание в список из 56 фильмов, отобранных для смотра, отмененного из-за пандемии коронавируса, позитивно скажется на прокатной и фестивальной судьбе киноработ.
Фильм Французский диспетчер
3 июня, 21:24Культура
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыФрансуа ОзонКаннский кинофестиваль
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