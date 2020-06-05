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Туризм
2020-06-05T13:05
https://ria.ru/20200605/1572424121.html
Пхали из крапивы и десерт из базилика. Самые вкусные блюда из зелени
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572393494_0:237:3068:1964_1036x0_80_0_0_269c3cb092e793a7e8617365729145e5.jpg
РИА Новости

Пхали из крапивы и десерт из базилика. Самые вкусные блюда из зелени

08:00 05.06.2020 (обновлено: 13:05 05.06.2020)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Суп из щавеля, пхали из крапивы, варенье из одуванчиков, компот из ревеня и мороженое из базилика — в начале лета витамины буквально растут на грядках: бери и ешь. Рецепты вкусных, необычных и простых в приготовлении блюд из свежей зелени — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / minadezhda

Суп из щавеля популярен в России и странах Восточной Европы. Иногда его называют зеленым борщом. В мясной бульон хозяйки добавляют картофель, пассированные морковку, щавель и лук. Едят со сметаной и разрезанными пополам вареными яйцами. Иногда вместо щавеля используют шпинат или сельдерей.

Еще один вариант: в картофельный бульон опускают плавленый сырок и пассированные зеленые лук и чеснок, листочки крапивы. В тарелку кладут разрезанные вареные яйца и посыпают готовое блюдо укропом.

Суп из крапивы и щавеля
1 из 13

Суп из щавеля популярен в России и странах Восточной Европы. Иногда его называют зеленым борщом. В мясной бульон хозяйки добавляют картофель, пассированные морковку, щавель и лук. Едят со сметаной и разрезанными пополам вареными яйцами. Иногда вместо щавеля используют шпинат или сельдерей.

Еще один вариант: в картофельный бульон опускают плавленый сырок и пассированные зеленые лук и чеснок, листочки крапивы. В тарелку кладут разрезанные вареные яйца и посыпают готовое блюдо укропом.

© Depositphotos / minadezhda
© Depositphotos / alicjane

Еще на Руси в жару готовили ботвинью — холодный суп на кислом квасе с добавлением предварительно сваренных и протертых щавеля, свекольной ботвы, шпината, зеленого лука, крапивы и другой съедобной травы. В готовое блюдо крошат измельченные огурцы и редис. К нему традиционно подают соленую красную рыбу, колотый лед.

Ботвинья
2 из 13

Еще на Руси в жару готовили ботвинью — холодный суп на кислом квасе с добавлением предварительно сваренных и протертых щавеля, свекольной ботвы, шпината, зеленого лука, крапивы и другой съедобной травы. В готовое блюдо крошат измельченные огурцы и редис. К нему традиционно подают соленую красную рыбу, колотый лед.

© Depositphotos / alicjane
© Depositphotos / fisher.photostudio

Цахараджин — осетинский пирог с сыром и свекольными листьями, которые по вкусу напоминают шпинат.

Для приготовления теста (на стакан воды) нужно смешать 400 граммов муки, полстакана молока, пол-ложки сахара, ложку соли, 15 граммов дрожжей и треть стакана растительного масла. Начинка — свекольные листья, осетинский сыр (или брынза, сулугуни, адыгейский), кинза, укроп, зеленый лук и сливочное масло. Полчаса в духовке — и пирог готов! Смажьте его сливочным маслом и получайте удовольствие от трапезы.

Осетинский пирог со свеклой
3 из 13

Цахараджин — осетинский пирог с сыром и свекольными листьями, которые по вкусу напоминают шпинат.

Для приготовления теста (на стакан воды) нужно смешать 400 граммов муки, полстакана молока, пол-ложки сахара, ложку соли, 15 граммов дрожжей и треть стакана растительного масла. Начинка — свекольные листья, осетинский сыр (или брынза, сулугуни, адыгейский), кинза, укроп, зеленый лук и сливочное масло. Полчаса в духовке — и пирог готов! Смажьте его сливочным маслом и получайте удовольствие от трапезы.

© Depositphotos / fisher.photostudio
© Depositphotos / kamranaydinov

Кюкю (kuku) — популярное азербайджанское блюдо, звезда завтраков и закусок. Основные ингредиенты — овощи, травы, мясо или рыба — смешаны с яйцами и обжарены с двух сторон на сковороде или запечены в духовке. Но это не омлет! Здесь главные компоненты — овощи и зелень, а не яйца.

Чтобы приготовить кюкю, необходимо добавить к яйцам мелко нарезанные укроп, кинзу, мяту, зеленый лук, шпинат. Посолить, поперчить — и на сковородку. Подавать с йогурто-чесночным соусом.

Кюкю с зеленью
4 из 13

Кюкю (kuku) — популярное азербайджанское блюдо, звезда завтраков и закусок. Основные ингредиенты — овощи, травы, мясо или рыба — смешаны с яйцами и обжарены с двух сторон на сковороде или запечены в духовке. Но это не омлет! Здесь главные компоненты — овощи и зелень, а не яйца.

Чтобы приготовить кюкю, необходимо добавить к яйцам мелко нарезанные укроп, кинзу, мяту, зеленый лук, шпинат. Посолить, поперчить — и на сковородку. Подавать с йогурто-чесночным соусом.

© Depositphotos / kamranaydinov
© Depositphotos / myviewpoint

Спанакопита — греческий пирог со шпинатом. Для теста понадобятся мука, манка, вода, яблочный уксус, соль, оливковое масло и кукурузный крахмал. Замешать и дать полчаса "отдохнуть". Затем половину выкладывают на противень, сверху — начинка из шпината, зеленого лука, укропа, феты, соли и перца. Накрывают вторым слоем теста, который обильно посыпают кунжутом. Через 45 минут подрумянившийся пирог можно доставать из духовки и есть.

Спанакопита
5 из 13

Спанакопита — греческий пирог со шпинатом. Для теста понадобятся мука, манка, вода, яблочный уксус, соль, оливковое масло и кукурузный крахмал. Замешать и дать полчаса "отдохнуть". Затем половину выкладывают на противень, сверху — начинка из шпината, зеленого лука, укропа, феты, соли и перца. Накрывают вторым слоем теста, который обильно посыпают кунжутом. Через 45 минут подрумянившийся пирог можно доставать из духовки и есть.

© Depositphotos / myviewpoint
© Depositphotos / monkeybusiness

В Великобритании один из любимых десертов — Rhubarb Crumble. Нарезанный ревень, полстакана сахара и две столовые ложки муки смешивают и равномерно раскладывают на дно формы для выпечки. Поверх — массу из хлопьев геркулеса, муки, коричневого сахара и сливочного масла. Выпекают в духовке 40 минут. Подают с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Еще из стеблей молодого ревеня делают Rhubarb Fool. Чтобы приготовить это блюдо, понадобятся четыре чашки нарезанного стебля и пять ложек сахара. Смешать и варить в кастрюле 15 минут. Полученное пюре и взбитые полторы чашки сливок слоями укладывают в емкость, сверху — мед и мяту.

Десерт из ревеня
6 из 13

В Великобритании один из любимых десертов — Rhubarb Crumble. Нарезанный ревень, полстакана сахара и две столовые ложки муки смешивают и равномерно раскладывают на дно формы для выпечки. Поверх — массу из хлопьев геркулеса, муки, коричневого сахара и сливочного масла. Выпекают в духовке 40 минут. Подают с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Еще из стеблей молодого ревеня делают Rhubarb Fool. Чтобы приготовить это блюдо, понадобятся четыре чашки нарезанного стебля и пять ложек сахара. Смешать и варить в кастрюле 15 минут. Полученное пюре и взбитые полторы чашки сливок слоями укладывают в емкость, сверху — мед и мяту.

© Depositphotos / monkeybusiness
© Depositphotos / sarka1

Компот из ревеня — это совсем просто! Очищенные и порезанные стебли заливают водой, добавляют сахар и доводят до кипения. После чего напитку нужно немного настояться. Все, можно пить!

Компот из ревеня
7 из 13

Компот из ревеня — это совсем просто! Очищенные и порезанные стебли заливают водой, добавляют сахар и доводят до кипения. После чего напитку нужно немного настояться. Все, можно пить!

© Depositphotos / sarka1
© Фото : Pixabay / PDPics

Без соуса чатни в Индии не обходится ни одна трапеза. Он сделает необычными и блюда из риса, и овощной салат.

Чтобы приготовить эту заправку, в блендер помещают пучки мяты и кинзы, а к ним — сладкий перец, луковицу, помидор и яблоко, две ложки йогурта и полстакана воды. В полученную смесь добавляют сок половины лимона, зиру и соль. Взбиваем — и готово!

Зеленый чатни
8 из 13

Без соуса чатни в Индии не обходится ни одна трапеза. Он сделает необычными и блюда из риса, и овощной салат.

Чтобы приготовить эту заправку, в блендер помещают пучки мяты и кинзы, а к ним — сладкий перец, луковицу, помидор и яблоко, две ложки йогурта и полстакана воды. В полученную смесь добавляют сок половины лимона, зиру и соль. Взбиваем — и готово!

© Фото : Pixabay / PDPics
© Depositphotos / RoneDya

Отличный источник витаминов — смузи из свежей зелени, крапивы, щавеля, побегов иван-чая и других трав. Все — в блендер на одну минуту, разбавить кефиром.

Смузи
9 из 13

Отличный источник витаминов — смузи из свежей зелени, крапивы, щавеля, побегов иван-чая и других трав. Все — в блендер на одну минуту, разбавить кефиром.

© Depositphotos / RoneDya
© Depositphotos / Elet_1

В Грузии готовят пхали из крапивы и шпината. Зелень заливают кипятком, затем охлаждают и — в блендер. Потом добавляют измельченные грецкие орехи, чеснок и кинзу, соль и кориандр. Из полученной смеси формируют небольшие шарики и посыпают их зернами граната. Закуска готова!

Пхали из крапивы
10 из 13

В Грузии готовят пхали из крапивы и шпината. Зелень заливают кипятком, затем охлаждают и — в блендер. Потом добавляют измельченные грецкие орехи, чеснок и кинзу, соль и кориандр. Из полученной смеси формируют небольшие шарики и посыпают их зернами граната. Закуска готова!

© Depositphotos / Elet_1
© Depositphotos / 5PH

На Северном Кавказе из черемши готовят и супы, и закуски. В Осетии из этого растения, смешанного с местным сыром, делают пирог давонджин. А в Чеченской Республике стебли черемши пять-семь минут тушат в молоке (пока они не перестанут хрустеть), затем обжаривают на масле с солью, а потом снова перекладывают в молоко и доводят до кипения. Подают блюдо с традиционными лепешками сискал.

Черемша
11 из 13

На Северном Кавказе из черемши готовят и супы, и закуски. В Осетии из этого растения, смешанного с местным сыром, делают пирог давонджин. А в Чеченской Республике стебли черемши пять-семь минут тушат в молоке (пока они не перестанут хрустеть), затем обжаривают на масле с солью, а потом снова перекладывают в молоко и доводят до кипения. Подают блюдо с традиционными лепешками сискал.

© Depositphotos / 5PH
© Depositphotos / NatashaBreen

У этого мороженого нет "национальности", но его обязательно стоит попробовать!

Листья базилика измельчают в блендере с сахаром и небольшим количеством молока, потом добавляют сливки и в кастрюле, помешивая, доводят почти до кипения. Смесь нужно соединить с растертыми с сахаром белками, а потом на медленном огне варить до загустения. Полученную массу остужают, раскладывают в формы и отправляют в морозильник. Необычное мороженое готово!

Мороженое из базилика
12 из 13

У этого мороженого нет "национальности", но его обязательно стоит попробовать!

Листья базилика измельчают в блендере с сахаром и небольшим количеством молока, потом добавляют сливки и в кастрюле, помешивая, доводят почти до кипения. Смесь нужно соединить с растертыми с сахаром белками, а потом на медленном огне варить до загустения. Полученную массу остужают, раскладывают в формы и отправляют в морозильник. Необычное мороженое готово!

© Depositphotos / NatashaBreen
© Depositphotos / MadeleineSteinbach

По цвету варенье из одуванчиков напоминает мед. Чтобы его приготовить, нужно лепестки отделить от головок желтых цветков, промыть их, просушить и на 15 минут отправить в кастрюлю в горячий сахарный сироп. Затем добавить гвоздику, мелиссу и лимонный сок. Можете заваривать чай!

Варенье из одуванчиков
13 из 13

По цвету варенье из одуванчиков напоминает мед. Чтобы его приготовить, нужно лепестки отделить от головок желтых цветков, промыть их, просушить и на 15 минут отправить в кастрюлю в горячий сахарный сироп. Затем добавить гвоздику, мелиссу и лимонный сок. Можете заваривать чай!

© Depositphotos / MadeleineSteinbach
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