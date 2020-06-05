Пхали из крапивы и десерт из базилика. Самые вкусные блюда из зелени

Суп из щавеля популярен в России и странах Восточной Европы. Иногда его называют зеленым борщом. В мясной бульон хозяйки добавляют картофель, пассированные морковку, щавель и лук. Едят со сметаной и разрезанными пополам вареными яйцами. Иногда вместо щавеля используют шпинат или сельдерей.

Еще один вариант: в картофельный бульон опускают плавленый сырок и пассированные зеленые лук и чеснок, листочки крапивы. В тарелку кладут разрезанные вареные яйца и посыпают готовое блюдо укропом.