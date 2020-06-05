Пхали из крапивы и десерт из базилика. Самые вкусные блюда из зелени

Суп из щавеля популярен в России и странах Восточной Европы. Иногда его называют зеленым борщом. В мясной бульон хозяйки добавляют картофель, пассированные морковку, щавель и лук. Едят со сметаной и разрезанными пополам вареными яйцами. Иногда вместо щавеля используют шпинат или сельдерей.
Еще один вариант: в картофельный бульон опускают плавленый сырок и пассированные зеленые лук и чеснок, листочки крапивы. В тарелку кладут разрезанные вареные яйца и посыпают готовое блюдо укропом.
Суп из щавеля популярен в России и странах Восточной Европы. Иногда его называют зеленым борщом. В мясной бульон хозяйки добавляют картофель, пассированные морковку, щавель и лук. Едят со сметаной и разрезанными пополам вареными яйцами. Иногда вместо щавеля используют шпинат или сельдерей.
Еще один вариант: в картофельный бульон опускают плавленый сырок и пассированные зеленые лук и чеснок, листочки крапивы. В тарелку кладут разрезанные вареные яйца и посыпают готовое блюдо укропом.
Еще на Руси в жару готовили ботвинью — холодный суп на кислом квасе с добавлением предварительно сваренных и протертых щавеля, свекольной ботвы, шпината, зеленого лука, крапивы и другой съедобной травы. В готовое блюдо крошат измельченные огурцы и редис. К нему традиционно подают соленую красную рыбу, колотый лед.
Еще на Руси в жару готовили ботвинью — холодный суп на кислом квасе с добавлением предварительно сваренных и протертых щавеля, свекольной ботвы, шпината, зеленого лука, крапивы и другой съедобной травы. В готовое блюдо крошат измельченные огурцы и редис. К нему традиционно подают соленую красную рыбу, колотый лед.
Цахараджин — осетинский пирог с сыром и свекольными листьями, которые по вкусу напоминают шпинат.
Для приготовления теста (на стакан воды) нужно смешать 400 граммов муки, полстакана молока, пол-ложки сахара, ложку соли, 15 граммов дрожжей и треть стакана растительного масла. Начинка — свекольные листья, осетинский сыр (или брынза, сулугуни, адыгейский), кинза, укроп, зеленый лук и сливочное масло. Полчаса в духовке — и пирог готов! Смажьте его сливочным маслом и получайте удовольствие от трапезы.
Цахараджин — осетинский пирог с сыром и свекольными листьями, которые по вкусу напоминают шпинат.
Для приготовления теста (на стакан воды) нужно смешать 400 граммов муки, полстакана молока, пол-ложки сахара, ложку соли, 15 граммов дрожжей и треть стакана растительного масла. Начинка — свекольные листья, осетинский сыр (или брынза, сулугуни, адыгейский), кинза, укроп, зеленый лук и сливочное масло. Полчаса в духовке — и пирог готов! Смажьте его сливочным маслом и получайте удовольствие от трапезы.
Кюкю (kuku) — популярное азербайджанское блюдо, звезда завтраков и закусок. Основные ингредиенты — овощи, травы, мясо или рыба — смешаны с яйцами и обжарены с двух сторон на сковороде или запечены в духовке. Но это не омлет! Здесь главные компоненты — овощи и зелень, а не яйца.
Чтобы приготовить кюкю, необходимо добавить к яйцам мелко нарезанные укроп, кинзу, мяту, зеленый лук, шпинат. Посолить, поперчить — и на сковородку. Подавать с йогурто-чесночным соусом.
Кюкю (kuku) — популярное азербайджанское блюдо, звезда завтраков и закусок. Основные ингредиенты — овощи, травы, мясо или рыба — смешаны с яйцами и обжарены с двух сторон на сковороде или запечены в духовке. Но это не омлет! Здесь главные компоненты — овощи и зелень, а не яйца.
Чтобы приготовить кюкю, необходимо добавить к яйцам мелко нарезанные укроп, кинзу, мяту, зеленый лук, шпинат. Посолить, поперчить — и на сковородку. Подавать с йогурто-чесночным соусом.
Спанакопита — греческий пирог со шпинатом. Для теста понадобятся мука, манка, вода, яблочный уксус, соль, оливковое масло и кукурузный крахмал. Замешать и дать полчаса "отдохнуть". Затем половину выкладывают на противень, сверху — начинка из шпината, зеленого лука, укропа, феты, соли и перца. Накрывают вторым слоем теста, который обильно посыпают кунжутом. Через 45 минут подрумянившийся пирог можно доставать из духовки и есть.
Спанакопита — греческий пирог со шпинатом. Для теста понадобятся мука, манка, вода, яблочный уксус, соль, оливковое масло и кукурузный крахмал. Замешать и дать полчаса "отдохнуть". Затем половину выкладывают на противень, сверху — начинка из шпината, зеленого лука, укропа, феты, соли и перца. Накрывают вторым слоем теста, который обильно посыпают кунжутом. Через 45 минут подрумянившийся пирог можно доставать из духовки и есть.
В Великобритании один из любимых десертов — Rhubarb Crumble. Нарезанный ревень, полстакана сахара и две столовые ложки муки смешивают и равномерно раскладывают на дно формы для выпечки. Поверх — массу из хлопьев геркулеса, муки, коричневого сахара и сливочного масла. Выпекают в духовке 40 минут. Подают с шариком мороженого или взбитыми сливками.
Еще из стеблей молодого ревеня делают Rhubarb Fool. Чтобы приготовить это блюдо, понадобятся четыре чашки нарезанного стебля и пять ложек сахара. Смешать и варить в кастрюле 15 минут. Полученное пюре и взбитые полторы чашки сливок слоями укладывают в емкость, сверху — мед и мяту.
В Великобритании один из любимых десертов — Rhubarb Crumble. Нарезанный ревень, полстакана сахара и две столовые ложки муки смешивают и равномерно раскладывают на дно формы для выпечки. Поверх — массу из хлопьев геркулеса, муки, коричневого сахара и сливочного масла. Выпекают в духовке 40 минут. Подают с шариком мороженого или взбитыми сливками.
Еще из стеблей молодого ревеня делают Rhubarb Fool. Чтобы приготовить это блюдо, понадобятся четыре чашки нарезанного стебля и пять ложек сахара. Смешать и варить в кастрюле 15 минут. Полученное пюре и взбитые полторы чашки сливок слоями укладывают в емкость, сверху — мед и мяту.
Компот из ревеня — это совсем просто! Очищенные и порезанные стебли заливают водой, добавляют сахар и доводят до кипения. После чего напитку нужно немного настояться. Все, можно пить!
Компот из ревеня — это совсем просто! Очищенные и порезанные стебли заливают водой, добавляют сахар и доводят до кипения. После чего напитку нужно немного настояться. Все, можно пить!
Без соуса чатни в Индии не обходится ни одна трапеза. Он сделает необычными и блюда из риса, и овощной салат.
Чтобы приготовить эту заправку, в блендер помещают пучки мяты и кинзы, а к ним — сладкий перец, луковицу, помидор и яблоко, две ложки йогурта и полстакана воды. В полученную смесь добавляют сок половины лимона, зиру и соль. Взбиваем — и готово!
Без соуса чатни в Индии не обходится ни одна трапеза. Он сделает необычными и блюда из риса, и овощной салат.
Чтобы приготовить эту заправку, в блендер помещают пучки мяты и кинзы, а к ним — сладкий перец, луковицу, помидор и яблоко, две ложки йогурта и полстакана воды. В полученную смесь добавляют сок половины лимона, зиру и соль. Взбиваем — и готово!
Отличный источник витаминов — смузи из свежей зелени, крапивы, щавеля, побегов иван-чая и других трав. Все — в блендер на одну минуту, разбавить кефиром.
Отличный источник витаминов — смузи из свежей зелени, крапивы, щавеля, побегов иван-чая и других трав. Все — в блендер на одну минуту, разбавить кефиром.
В Грузии готовят пхали из крапивы и шпината. Зелень заливают кипятком, затем охлаждают и — в блендер. Потом добавляют измельченные грецкие орехи, чеснок и кинзу, соль и кориандр. Из полученной смеси формируют небольшие шарики и посыпают их зернами граната. Закуска готова!
В Грузии готовят пхали из крапивы и шпината. Зелень заливают кипятком, затем охлаждают и — в блендер. Потом добавляют измельченные грецкие орехи, чеснок и кинзу, соль и кориандр. Из полученной смеси формируют небольшие шарики и посыпают их зернами граната. Закуска готова!
На Северном Кавказе из черемши готовят и супы, и закуски. В Осетии из этого растения, смешанного с местным сыром, делают пирог давонджин. А в Чеченской Республике стебли черемши пять-семь минут тушат в молоке (пока они не перестанут хрустеть), затем обжаривают на масле с солью, а потом снова перекладывают в молоко и доводят до кипения. Подают блюдо с традиционными лепешками сискал.
На Северном Кавказе из черемши готовят и супы, и закуски. В Осетии из этого растения, смешанного с местным сыром, делают пирог давонджин. А в Чеченской Республике стебли черемши пять-семь минут тушат в молоке (пока они не перестанут хрустеть), затем обжаривают на масле с солью, а потом снова перекладывают в молоко и доводят до кипения. Подают блюдо с традиционными лепешками сискал.
У этого мороженого нет "национальности", но его обязательно стоит попробовать!
Листья базилика измельчают в блендере с сахаром и небольшим количеством молока, потом добавляют сливки и в кастрюле, помешивая, доводят почти до кипения. Смесь нужно соединить с растертыми с сахаром белками, а потом на медленном огне варить до загустения. Полученную массу остужают, раскладывают в формы и отправляют в морозильник. Необычное мороженое готово!
У этого мороженого нет "национальности", но его обязательно стоит попробовать!
Листья базилика измельчают в блендере с сахаром и небольшим количеством молока, потом добавляют сливки и в кастрюле, помешивая, доводят почти до кипения. Смесь нужно соединить с растертыми с сахаром белками, а потом на медленном огне варить до загустения. Полученную массу остужают, раскладывают в формы и отправляют в морозильник. Необычное мороженое готово!
По цвету варенье из одуванчиков напоминает мед. Чтобы его приготовить, нужно лепестки отделить от головок желтых цветков, промыть их, просушить и на 15 минут отправить в кастрюлю в горячий сахарный сироп. Затем добавить гвоздику, мелиссу и лимонный сок. Можете заваривать чай!
По цвету варенье из одуванчиков напоминает мед. Чтобы его приготовить, нужно лепестки отделить от головок желтых цветков, промыть их, просушить и на 15 минут отправить в кастрюлю в горячий сахарный сироп. Затем добавить гвоздику, мелиссу и лимонный сок. Можете заваривать чай!