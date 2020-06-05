День эколога России

В рамках борьбы по восстановлению экологии в РФ был принят целый ряд важнейших государственных и федеральных целевых программ.

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, были отменены все массовые мероприятия и встречи.