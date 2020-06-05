День эколога России – это профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды, который ежегодно отмечается 5 июня. Он был учрежден указом президента РФ 21 июня 2007 года. Впервые День эколога в России прошел в 2008 году.
Улучшение экологической ситуации, эффективное и рациональное использование богатейших природных ресурсов, которыми обладает Россия, является государственным приоритетом страны, от этого зависит здоровье поколений. Право граждан РФ на благоприятную окружающую среду закреплено в 42 статье Конституции РФ.
В рамках борьбы по восстановлению экологии в РФ был принят целый ряд важнейших государственных и федеральных целевых программ.
30 апреля 2012 года были утверждены "Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года". 15 апреля 2014 года правительство РФ утвердило Государственную программу "Охрана окружающей среды".
Срок ее реализации – до 2024 года.
20 апреля 2017 года президент РФ утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года.
2017 год был объявлен в России Годом экологии. В рамках Года экологии были восстановлены леса на площади 760 тысяч гектар, созданы новые заповедники и национальные парки. Были открыты новые системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидированы многие стихийные свалки, разработаны масштабные проекты реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, построены новые очистные сооружения и т.д.
По традиции мероприятия Дня эколога направлены на привлечение внимания общественности к проблемам экологии. В этот день на особо охраняемых территориях проходят экскурсии, мероприятия по уборке территорий, эколого-просветительские программы, дни открытых дверей, показываются фильмы о заповедниках и национальных парках.
В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, были отменены все массовые мероприятия и встречи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников