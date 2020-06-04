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Медиавойны
2020-06-04T23:47
https://ria.ru/20200604/1572492988.html
Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
https://cdn22.img.ria.ru/images/155690/24/1556902435_0:418:2678:1924_1036x0_80_0_0_bd5aa0474157859c0f260c193c388fdc.jpg
РИА Новости

Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк

23:46 04.06.2020 (обновлено: 23:47 04.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Официальный фактчекер Фейсбука Fatabyyano пометил пост RT Deutsch в социальной сети о строительстве больницы в Уфе как недостоверный, об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
RT опубликовал в фейсбуке пост с видео о строительстве в Уфе инфекционной больницы для лечения зараженных коронавирусом пациентов, однако позднее запись была отмечена как недостоверная.
Fatabyyano является фактчекером в Facebook для материалов с Ближнего Востока и из Северной Африки и не имеет отношения к Германии, а для подтверждения "недостоверности" поста была прикреплена ссылка о фейках о президенте Франции Эммануэле Макроне.
Представители RT Deutsch обратились к фактчекерам, но в положенный срок те не ответили. После этого телеканал обратился напрямую в фейсбук, и только тогда сообщение переслали Fatabyyano.
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Фактчекеры отметили, что произошла "техническая ошибка" и заявили, что не занимаются проверкой немецкого контента.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян возмутилась тем, что соцсеть наказала телеканал за фейк, которого не было.
"Фактчекеры резко активизировались в отношении нашего немецкого канала после того, как RT Deutsch вышел на Фейсбук в топ-5 по просмотрам видео среди немецкоязычных СМИ Германии. Фактчекинг связи одного с другим нам не нужен", — написала медиаменеджер в своем телеграм-канале.
В настоящее время метка о "недостоверном" посте снята.
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МедиавойныFacebookRT DeutschМаргарита СимоньянМедиа - ОбществоОбщество
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