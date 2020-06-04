Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Официальный фактчекер Фейсбука Fatabyyano пометил пост RT Deutsch в социальной сети о строительстве больницы в Официальный фактчекер Фейсбука Fatabyyano пометил пост RT Deutsch в социальной сети о строительстве больницы в Уфе как недостоверный, об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян

RT опубликовал в фейсбуке пост с видео о строительстве в Уфе инфекционной больницы для лечения зараженных коронавирусом пациентов, однако позднее запись была отмечена как недостоверная.

Представители RT Deutsch обратились к фактчекерам, но в положенный срок те не ответили. После этого телеканал обратился напрямую в фейсбук, и только тогда сообщение переслали Fatabyyano.

Фактчекеры отметили, что произошла "техническая ошибка" и заявили, что не занимаются проверкой немецкого контента.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян возмутилась тем, что соцсеть наказала телеканал за фейк, которого не было.

"Фактчекеры резко активизировались в отношении нашего немецкого канала после того, как RT Deutsch вышел на Фейсбук в топ-5 по просмотрам видео среди немецкоязычных СМИ Германии. Фактчекинг связи одного с другим нам не нужен", — написала медиаменеджер в своем телеграм-канале