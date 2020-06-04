Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Подмосковные полицейские раскрыли криминальную схему, позволявшую обворовывать магазины одежды, пишет " Подмосковные полицейские раскрыли криминальную схему, позволявшую обворовывать магазины одежды, пишет " Московский комсомолец ".

Группа студентов с помощью чеков регулярно совершала кражи из магазинов одежды. Задержать их помог охранник одной из торговых точек.

В магазин пришел один из злоумышленников, чтобы вернуть якобы совершенную им покупку — брюки за 2999 рублей. Продавец проверила документ и выполнила просьбу. Однако охранник заметил, что "покупатель" перед тем, как зайти в магазин, какое-то время стоял у входа с пакетом, после чего переместился в зону, где нет камер, куда перед ним зашел другой молодой человек вместе с девушкой. У пары были такие же брюки, какие "покупатель" позже вернул на кассу. Охранник догадался, что первый молодой человек ничего в магазине не купил, а лишь вернул одежду, которая была в торговом зале.

Мошенников задержали по горячим следам. Один из них по дороге в полицию пытался избавиться от нескольких чеков и самодельного устройства, с помощью которого они срывали магнитные клипсы с одежды. Всего в преступную группу входили пять человек: все студенты, работающие и ранее не судимые.

На протяжении полутора лет злоумышленники искали желающих "легко" заработать. Для этого было необходимо находить покупателей в торговых центрах и, прикрываясь условиями выдуманных акций, выпрашивать у них чеки. После этого один из преступников шел в магазин, находил по артикулу вещь, аналогичную указанной в чеке, и, пока его прикрывала напарница, снимал крючком магнитную клипсу. Действия группы по телефону координировал еще один злоумышленник. Узнав, что защита снята, он направлял ожидавшего у входа с пакетом "эпизодического" участника в "слепую" зону торгового зала. Там ему бросали в пакет вещь и чек, которые оставалось сдать на кассу. В случае если товар не принимали, "покупатель" отдавал ее потом координатору. Если же афера проходила успешно, исполнителю выплачивали 15% от стоимости. Остальные деньги распределяли между членами группы.

Самой дорогой из возвращенных "покупок" стало пальто почти за 21 тысячу рублей. Разным магазинам был причинен ущерб от 999 до 50,5 тысячи рублей, а в общей сложности он составил почти 300 тысяч рублей.