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2020-06-04T23:29
https://ria.ru/20200604/1572492830.html
В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
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РИА Новости

В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США

23:29 04.06.2020
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© AFP 2020 / JOE KLAMARДемонстрация Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США
Демонстрация Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США
© AFP 2020 / JOE KLAMAR
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Около 50 тысяч человек приняли участие в демонстрации Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе полиции Вены.
"По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 50 тысяч человек. Все прошло мирно, беспорядков не было", - сообщил собеседник агентства.
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Массовая акция в память об афроамериканце Джордже Флойде началась на площади Прав человека. Собравшиеся - в основном молодые люди - дошли до площади Карлсплатц. Они несли плакаты с надписями "Жизнь чёрных имеет значение", "Темная кожа - это не преступление". Плакаты в основном были на английском языке.
Также многие демонстранты были в масках с надписью "Я не могу дышать" - последними словами, которые Флойд произнёс перед смертью.
Смерть 46-лентнего Флойда, задержание которого закончилось трагедией, вызвала волну протестов по всей территории США. Демонстранты выступают против расизма и полицейского произвола. Мирные акции сопровождались погромами, которые привели к привлечению сил Национальной гвардии для поддержки порядка.
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
2 июня, 18:15Акценты
Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в СШАГлава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВенаСШАВ мире
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