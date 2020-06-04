В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США

"По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 50 тысяч человек. Все прошло мирно, беспорядков не было", - сообщил собеседник агентства.
Массовая акция в память об афроамериканце Джордже Флойде началась на площади Прав человека. Собравшиеся - в основном молодые люди - дошли до площади Карлсплатц. Они несли плакаты с надписями "Жизнь чёрных имеет значение", "Темная кожа - это не преступление". Плакаты в основном были на английском языке.
Также многие демонстранты были в масках с надписью "Я не могу дышать" - последними словами, которые Флойд произнёс перед смертью.
Смерть 46-лентнего Флойда, задержание которого закончилось трагедией, вызвала волну протестов по всей территории США. Демонстранты выступают против расизма и полицейского произвола. Мирные акции сопровождались погромами, которые привели к привлечению сил Национальной гвардии для поддержки порядка.