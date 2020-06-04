"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" поблагодарил американских сенаторов за законопроект, которым предлагается ввести санкции против "Северного потока 2", сообщила пресс-служба компании.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
"Нафтогаз" выражает благодарность сенаторам и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году способствовали принятию PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности – ред.), а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона. Как и в процессе принятия PEESA в 2019 году, "Нафтогаз" смог предоставить представителям конгресса и ключевым лицам в администрации президента (Дональда - ред.) Трампа важную информацию о способности России завершить "Северный поток 2", - говорится в сообщении на сайте компании.
В "Нафтогазе" также считают, что безотлагательное принятие данного законопроекта может окончательно остановить реализацию проекта "Северный поток 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.