Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T23:25
https://ria.ru/20200604/1572492717.html
"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_66:0:2000:1088_1036x0_80_0_0_c93a316263b714e127fd0d73b5840194.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"

23:25 04.06.2020
900
© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" поблагодарил американских сенаторов за законопроект, которым предлагается ввести санкции против "Северного потока 2", сообщила пресс-служба компании.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
"Нафтогаз" выражает благодарность сенаторам и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году способствовали принятию PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности – ред.), а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона. Как и в процессе принятия PEESA в 2019 году, "Нафтогаз" смог предоставить представителям конгресса и ключевым лицам в администрации президента (Дональда - ред.) Трампа важную информацию о способности России завершить "Северный поток 2", - говорится в сообщении на сайте компании.
В "Нафтогазе" также считают, что безотлагательное принятие данного законопроекта может окончательно остановить реализацию проекта "Северный поток 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
13 мая, 23:18
"Нафтогаз" определил представителей для суда по делу об активах в Крыму
33402106
Обсудить 1
Тед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореНафтогаз УкраиныСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал незаконными угрозы санкций США
Демонстрация Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США
В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Россия найдет способ реализовать "Северный поток – 2", считают в Совфеде
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Санкции США не смогут остановить "Северный поток – 2", считает политолог
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
Конституция РФ
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
Логотип телеканала RT
Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния