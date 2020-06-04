Власти Нью-Йорка выразили соболезнования семье Джорджа Флойда

Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе

Трансляцию митинга, который проходит в районе Кэдман плаза в Бруклине, ведет телеканал NY1. Почтить память Флойда пришли, по данным канала, более тысячи человек. После митинга участники отправятся на площадь Фоли-сквер, чтобы продолжить протесты.

"Спасибо семье Флойда и да благословит вас господь", - сказал де Блазио.

"Мы здесь, чтобы поддержать Терренса (брата Джорджа Флойда, который присутствует на мероприятии – ред.) и всю его семью. Все это о поддержке семьи. Если вы тут за другим, пожалуйста, уходите. Потому что мы здесь, чтобы поддержать семью. Мы проведем шествие мирно, и мы будем жить в мире", - заявил мэр.

Супруга градоначальника также выразила соболезнования семье Флойда.

В свою очередь генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джэймс заявила, что целое поколение и вся страна скорбит вместе с семьей Флойд.

"Терренс, знай, что в то время как мы сейчас боремся за справедливость, ты и твоя семья не одни", - заявила она.

Терренс Флойд поблагодарил собравшихся. "Я хочу сказать следующее: я горжусь протестами, но я не горжусь разрушениями. Мой брат был не таким", - заявил он.