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2020-06-04T23:39
https://ria.ru/20200604/1572492527.html
Власти Нью-Йорка выразили соболезнования семье Джорджа Флойда
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РИА Новости

Власти Нью-Йорка выразили соболезнования семье Джорджа Флойда

23:15 04.06.2020 (обновлено: 23:39 04.06.2020)
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© REUTERS / Carlos BarriaУчастники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
НЬЮ-ЙОРК, 4 июн – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и генпрокурор штата Летиция Джеймс выразили соболезнования семье погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Трансляцию митинга, который проходит в районе Кэдман плаза в Бруклине, ведет телеканал NY1. Почтить память Флойда пришли, по данным канала, более тысячи человек. После митинга участники отправятся на площадь Фоли-сквер, чтобы продолжить протесты.
"Спасибо семье Флойда и да благословит вас господь", - сказал де Блазио.
"Мы здесь, чтобы поддержать Терренса (брата Джорджа Флойда, который присутствует на мероприятии – ред.) и всю его семью. Все это о поддержке семьи. Если вы тут за другим, пожалуйста, уходите. Потому что мы здесь, чтобы поддержать семью. Мы проведем шествие мирно, и мы будем жить в мире", - заявил мэр.
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Супруга градоначальника также выразила соболезнования семье Флойда.
В свою очередь генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джэймс заявила, что целое поколение и вся страна скорбит вместе с семьей Флойд.
"Терренс, знай, что в то время как мы сейчас боремся за справедливость, ты и твоя семья не одни", - заявила она.
Терренс Флойд поблагодарил собравшихся. "Я хочу сказать следующее: я горжусь протестами, но я не горжусь разрушениями. Мой брат был не таким", - заявил он.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаБилл де БлазиоНью-Йорк (город)СШАВ мире
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