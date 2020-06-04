Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-04T23:14
https://ria.ru/20200604/1572492487.html
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
https://cdn23.img.ria.ru/images/154963/98/1549639873_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_f71f1eaa11dc5d2b4e613a8c90d69c38.jpg
РИА Новости

Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

23:14 04.06.2020
801
© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
© SANA
БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля атаковали позиции армии САР в районе Мисяфа в провинции Хама, системе ПВО удалось сбить часть ракет, сообщается в заявлении командования сирийской армии.
Ранее СМИ сообщили о воздушной атаке в районе Мисяфа, где сработали сирийские ПВО. Также сообщалось, что самолеты ВВС Израиля были замечены над ливанскими городами Библос, Кесерван и Матен. Армия Израиля отказалась комментировать сообщения СМИ.
"В 21.25 (по местному времени) 4 июня израильские боевые самолеты из воздушного пространства Ливана атаковали одну из наших боевых позиций в районе Мисяфа. Наши системы ПВО сработали незамедлительно для отражения вражеских ракет, часть из которых были сбиты",- говорится в заявлении.
Ливанские власти неоднократно обращались к СБ ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив для прекращения регулярных нарушений воздушного пространства, сухопутных и морских границ со стороны Израиля. Бейрут неоднократно выражал протест из-за ударов Израиля по объектам в Сирии с территории Ливана.
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции
4 мая, 23:09Война в Сирии
В Сирии сообщили о воздушной атаке на Алеппо
5702273
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииВВС ИзраиляСовет Безопасности ООНТель-АвивХама (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока
Cирийские средства противовозду. 21 января 2019
ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
Израильская армия не стала комментировать сообщения об ударе по Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Логотип телеканала RT
Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Россия найдет способ реализовать "Северный поток – 2", считают в Совфеде
Рейхстаг после взятия Берлина советскими войсками
В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал незаконными угрозы санкций США
Демонстрация Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США
В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Обстрел позиций боевиков сирийской армией в провинции Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния