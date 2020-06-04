Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля атаковали позиции армии САР в районе Мисяфа в провинции Хама, системе ПВО удалось сбить часть ракет, сообщается в заявлении командования сирийской армии.
Ранее СМИ сообщили о воздушной атаке в районе Мисяфа, где сработали сирийские ПВО. Также сообщалось, что самолеты ВВС Израиля были замечены над ливанскими городами Библос, Кесерван и Матен. Армия Израиля отказалась комментировать сообщения СМИ.
"В 21.25 (по местному времени) 4 июня израильские боевые самолеты из воздушного пространства Ливана атаковали одну из наших боевых позиций в районе Мисяфа. Наши системы ПВО сработали незамедлительно для отражения вражеских ракет, часть из которых были сбиты",- говорится в заявлении.
Ливанские власти неоднократно обращались к СБ ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив для прекращения регулярных нарушений воздушного пространства, сухопутных и морских границ со стороны Израиля. Бейрут неоднократно выражал протест из-за ударов Израиля по объектам в Сирии с территории Ливана.