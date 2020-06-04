Руденя: для голосования по поправкам в Конституцию откроют 1155 участков

"Приоритеты доминирования нашего законодательства над международным в случае каких-то спорных вопросов – это, безусловно, важная позиция сильного и самостоятельного государства, которое развивается в интересах своих граждан. Второй блок поправок - это социальные гарантии, поддержка бизнеса, социальных обязательств, всё, что касается наших жителей. Третий блок – это наша история, культура, принципы, традиционные семейные ценности. И ещё один важный момент – доминирование русского языка", - заявил губернатор.