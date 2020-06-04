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Тверская область
2020-06-04T23:35
https://ria.ru/20200604/1572492339.html
Руденя: для голосования по поправкам в Конституцию откроют 1155 участков
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РИА Новости

Руденя: для голосования по поправкам в Конституцию откроют 1155 участков

23:02 04.06.2020 (обновлено: 23:35 04.06.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 избирательных участках, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг вечером в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Голосование будет проходить в течение недели - с 25 июня по 1 июля.
Руденя отметил, что перед голосованием все помещения в обязательном порядке продезинфицируют.
"Все сотрудники, участники голосования и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пройдут термометрию", - сказал глава региона.
Губернатор сообщил, что область получила федеральную поддержку на организацию безопасности на избирательных участках.
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"Путём размещения заказов, в основном на наших тверских предприятиях, приобретаем средства индивидуальной защиты. Все участки оборудуют техникой для обеззараживания помещений", - сказал Руденя.
Губернатор назвал голосование по поправкам в Конституцию РФ историческим моментом.
Он выделил три наиболее значимых нововведения.
"Приоритеты доминирования нашего законодательства над международным в случае каких-то спорных вопросов – это, безусловно, важная позиция сильного и самостоятельного государства, которое развивается в интересах своих граждан. Второй блок поправок - это социальные гарантии, поддержка бизнеса, социальных обязательств, всё, что касается наших жителей. Третий блок – это наша история, культура, принципы, традиционные семейные ценности. И ещё один важный момент – доминирование русского языка", - заявил губернатор.
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Тверская областьИгорь РуденяКонституция РФТверская областьТверьОбщество
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