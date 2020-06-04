В России резко выросли продажи электронных копий Конституции

"Группа компаний проанализировала интерес к Конституции РФ в электронном варианте за первые пять месяцев 2020 года. В сервисе ЛитРес ее продажи выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж пришелся на март и апрель. В мае заметен спад, но количество проданных экземпляров конституции все равно превышает результаты первых двух месяцев года", - говорится в сообщении.