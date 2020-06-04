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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T22:58
https://ria.ru/20200604/1572492284.html
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

В России резко выросли продажи электронных копий Конституции

22:58 04.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Продажи копий конституции в электронном виде в России выросли в четыре раза в 2020 году, больше всего экземпляров было продано 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию, сообщили РИА Новости в группе компаний "ЛитРес".
"Группа компаний проанализировала интерес к Конституции РФ в электронном варианте за первые пять месяцев 2020 года. В сервисе ЛитРес ее продажи выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж пришелся на март и апрель. В мае заметен спад, но количество проданных экземпляров конституции все равно превышает результаты первых двух месяцев года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего экземпляров было продано 25 марта, когда президент РФ объявил о дате переноса общероссийского голосования по поправкам в конституцию, – 17% от общего числа продаж в марте.
"В книжном сервисе по подписке MyBook в январе-мае 2020 года пользователи в 3 раза чаще добавляли конституцию себе в аккаунт для прочтений, чем годом ранее. Пик интереса пришелся на май – 33% от общего количества добавлений в 2020 году", - заключили в пресс-службе.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЛитРесКонституция РФВладимир ПутинЭкономика
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