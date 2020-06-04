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2020-06-05T02:18
https://ria.ru/20200604/1572492201.html
Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США
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РИА Новости

Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США

22:53 04.06.2020 (обновлено: 02:18 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.
По его словам, оператор уже анализирует возможные последствия для строительства газопровода в случае принятия ограничений.
"Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по миллиарду евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы еще более тысячи компаний из 25 стран", — сказал Мюллер.
Он отметил, что подобные меры со стороны Вашингтона демонстрируют пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе, которым придется платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен.
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Новые санкции США

Представленный в четверг законопроект предлагает вводить санкции против страховых компаний, которые предоставляют услуги судам, работающим на прокладке "Северного потока —2". В частности, предусмотрена возможность санкций против фирм, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для кораблей. Также предполагается возможность санкций против тех, кто предоставляет другие услуги участникам строительства трубопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Их мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, проталкивающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится потерять доходы от российского транзита.
Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Обсудить 9
Северный поток — 2СШАЭкономика
Популярные комментарии
Пол-трубы Штаты у Газпрома уже точно отобрали.
4 июня, 23:08
Станислав Попов
2000016
Послушаешь, ну такие мы крутые...
4 июня, 23:14
ВИВасилий Ивашин
200009
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