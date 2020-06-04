Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.

По его словам, оператор уже анализирует возможные последствия для строительства газопровода в случае принятия ограничений.

"Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по миллиарду евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы еще более тысячи компаний из 25 стран", — сказал Мюллер.

Он отметил, что подобные меры со стороны Вашингтона демонстрируют пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе, которым придется платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен.

Новые санкции США

Представленный в четверг законопроект предлагает вводить санкции против страховых компаний, которые предоставляют услуги судам, работающим на прокладке "Северного потока —2". В частности, предусмотрена возможность санкций против фирм, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для кораблей. Также предполагается возможность санкций против тех, кто предоставляет другие услуги участникам строительства трубопровода.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Их мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, проталкивающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится потерять доходы от российского транзита.