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Косачев назвал незаконными угрозы санкций США
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РИА Новости

Косачев назвал незаконными угрозы санкций США

22:42 04.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия продолжит строительство "Северного потока – 2", осуществляя проект вместе со своими европейскими партнёрами, санкционные угрозы со стороны США незаконны, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее группа сенаторов США внесла законопроект, предлагающий вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке "Северного потока – 2".
"Вызывает изумление степень наглости инициатора законопроекта сенатора Теда Круза, который назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США". Где Балтика и где США? Причём здесь национальная безопасность Штатов? Если только не понимать под этим коммерческие интересы США", - отметил политик.
И потому отношение к этим санкционным угрозам остаётся неизменным - "они незаконны с юридической точки зрения, и они циничны во всех остальных", подчеркнул Косачев.
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По словам сенатора, реакция России, если законопроект будет принят, останется прежней - "действовать по нашим планам, согласованным с партнерами в Германии и других странах-членах ЕС, участвующих в проекте".
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
15140004
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РоссияСанкцииСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииСеверный потокКонстантин КосачевСШАВ мире
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