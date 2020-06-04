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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T22:33
https://ria.ru/20200604/1572491753.html
В одном из районов Саратовской области отменяют карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/152065/28/1520652869_0:0:2001:1125_1036x0_80_0_0_8460758cfc5eb762083404e30bcb3a61.jpg
РИА Новости

В одном из районов Саратовской области отменяют карантин

22:33 04.06.2020
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 5 июня отменяет режим карантина по заболеванию коронавирусной инфекцией в Новоузенском районе, говорится в опубликованном в четверг постановлении за подписью вице-губернатора - председателя правительства Александра Стрелюхина.
Новоузенский район закрыли на карантин с 18 мая, где зафиксировали резкое увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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"На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 4 июня... правительство Саратовской области постановляет: отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории Новоузенского района Саратовской области с 5 июня", - говорится в документе.
Всего в области лабораторно подтверждены 3457 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 пациентов, выздоровели 1404.
Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Режим карантина сохраняется в Самойловском районе, а также в селах Черкасское и Спасское Вольского района.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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