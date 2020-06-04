В одном из районов Саратовской области отменяют карантин

Новоузенский район закрыли на карантин с 18 мая, где зафиксировали резкое увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Британские ученые разгадали, в чем кроется опасность COVID-19

Британские ученые разгадали, в чем кроется опасность COVID-19

"На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 4 июня... правительство Саратовской области постановляет: отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории Новоузенского района Саратовской области с 5 июня", - говорится в документе.