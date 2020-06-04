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2020-06-05T00:10
https://ria.ru/20200604/1572491660.html
В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока
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РИА Новости

В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока

22:30 04.06.2020 (обновлено: 00:10 05.06.2020)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", - заявил Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Говоря о "соперничестве великих держав" в регионе, под которыми он понимает США, Россию и Китай, помощник госсекретаря отметил, что США "не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают".
Шенкер также повторил тезис действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что это "затянет русских в трясину".
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"Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы)", - сказал помощник госсекретаря.
По его словам, успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии, где она сейчас "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".
Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.
Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.
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РоссияВойна в СирииБлижний ВостокДональд ТрампБашар АсадБарак ОбамаСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну конечно. Там интересы российских олигархов - как Россия может из Сирии уйти?
4 июня, 22:59
Станислав Попов
9100351
Белым надо убраться из США, потому что они там играют "деструктивную роль".
4 июня, 22:48
Понтий Пилат
36210002
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