В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", считает помощник госсекретаря Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока . Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", - заявил Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне

Говоря о "соперничестве великих держав" в регионе, под которыми он понимает США, Россию и Китай , помощник госсекретаря отметил, что США "не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают".

"Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы)", - сказал помощник госсекретаря.

По его словам, успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии , где она сейчас "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".

Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.