Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T22:26
https://ria.ru/20200604/1572491592.html
Места для пикников в парках Москвы работать пока не будут
https://cdn23.img.ria.ru/images/155664/92/1556649282_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_7582e53b23a32d116f3b225221fbcb18.jpg
РИА Новости

Места для пикников в парках Москвы работать пока не будут

22:26 04.06.2020
251
© РИА Новости / Алексей ФилипповПосетители парка отдыхают на берегу водоема в парке Терлецкая дубрава в Москве
Посетители парка отдыхают на берегу водоема в парке Терлецкая дубрава в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Места для пикников в парках Москвы пока не будут работать, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в эфире телеканала "Москва 24".
Ранее с 1 июня москвичам разрешили гулять в парках и на природных территориях, но с рядом ограничений: посетители обязаны носить маски и перчатки, пользоваться инфрастуктурой парка нельзя.
"На наших (природных) территориях тоже пикниковые точки пользуются большим спросом , пока что на них пикники проводиться не будут", - сказал Кульбачевский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
200013
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КульбачевскийМоскваОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Москве из-за непогоды упали 28 деревьев
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших COVID-19
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Собянин рассказал о загруженности парков после разрешения прогулок
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил необходимость начинать жить полноценно
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Поезд на станции Парк культуры московского метро
На красной ветке метро в Москве мужчина забежал в тоннель
Река
Амфибию для расчистки прудов и рек приобрели в Липецкой области
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
ЦИК: проголосовать онлайн смогут не более десяти миллионов избирателей
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Собянин призвал шаг за шагом возвращать работу туротрасли и ресторанов
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы в Иванове
В Москве появился новый тип пропусков
Прохожие на территории международного делового центра Москва-Сити
В Москве открыли 55% торговых предприятий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния