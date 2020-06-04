Места для пикников в парках Москвы работать пока не будут

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Места для пикников в парках Москвы пока не будут работать, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в эфире телеканала "Москва 24".
Ранее с 1 июня москвичам разрешили гулять в парках и на природных территориях, но с рядом ограничений: посетители обязаны носить маски и перчатки, пользоваться инфрастуктурой парка нельзя.
"На наших (природных) территориях тоже пикниковые точки пользуются большим спросом , пока что на них пикники проводиться не будут", - сказал Кульбачевский.
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