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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T22:13
https://ria.ru/20200604/1572491375.html
Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших COVID-19

22:13 04.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Наибольшее число зараженных коронавирусом в Подмосковье зафиксировано в Подольске и Красногорске, сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Подольск 2591 (+45 за сутки), Красногорск 2126 (+67 за сутки)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статистика по городам формируется на основе данных по проведенным в регионе тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Подмосковью. В ней учитываются: лица, сдававшие анализ на COVID-19 в Московской области, граждане, указавшие в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасногорскМосковская область (Подмосковье)ПодольскОбщество
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