Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших COVID-19

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Наибольшее число зараженных коронавирусом в Подмосковье зафиксировано в Подольске и Красногорске, сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Подольск 2591 (+45 за сутки), Красногорск 2126 (+67 за сутки)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статистика по городам формируется на основе данных по проведенным в регионе тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Подмосковью. В ней учитываются: лица, сдававшие анализ на COVID-19 в Московской области, граждане, указавшие в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.