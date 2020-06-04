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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T22:06
https://ria.ru/20200604/1572491250.html
Во Франции еще 44 человека умерли от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Во Франции еще 44 человека умерли от коронавируса

22:06 04.06.2020
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Число скончавшиеся от коронавируса во Франции за сутки возросло на 44 человек и составляет 29065, сообщает в четверг министерство здравоохранения страны.
В среду сообщалось о 29021 умерших.
"С начала эпидемии во Франции умерли 29065 человек, 18715 скончались в больницах, 10350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что данные по смертям, зафиксированным в социальных и медико-социальных учреждениях, приводятся по состоянию на 2 июня. Обновленные данные будут обнародованы 9 июня.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
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В больницах находятся 13 101 человек (неделю назад это число составляло 15208 человек). За последние сутки в больницы поступили 195 пациентов.
Число больных, находящихся в реанимации, снизилось до 1163. За последние 24 часа в реанимацию поступили 23 человека. Общее число пациентов реанимации снизилось на 47 по сравнению со средой.
С момента начала эпидемии были госпитализированы почти 102,3 тысяч человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. Около 70 тысяч человек выздоровели и вернулись домой, отмечает министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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