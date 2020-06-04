Во Франции еще 44 человека умерли от коронавируса

ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Число скончавшиеся от коронавируса во Число скончавшиеся от коронавируса во Франции за сутки возросло на 44 человек и составляет 29065, сообщает в четверг министерство здравоохранения страны.

В среду сообщалось о 29021 умерших.

"С начала эпидемии во Франции умерли 29065 человек, 18715 скончались в больницах, 10350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что данные по смертям, зафиксированным в социальных и медико-социальных учреждениях, приводятся по состоянию на 2 июня. Обновленные данные будут обнародованы 9 июня.

В больницах находятся 13 101 человек (неделю назад это число составляло 15208 человек). За последние сутки в больницы поступили 195 пациентов.

Число больных, находящихся в реанимации, снизилось до 1163. За последние 24 часа в реанимацию поступили 23 человека. Общее число пациентов реанимации снизилось на 47 по сравнению со средой.

С момента начала эпидемии были госпитализированы почти 102,3 тысяч человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. Около 70 тысяч человек выздоровели и вернулись домой, отмечает министерство.