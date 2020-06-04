Женщины-космонавты удивились исследованию о трудностях полетов для них

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Елена Серова не согласна с исследованием о трудностях космических полетов для женщин.

Ранее сообщалось, что ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сделали вывод, согласно которому некоторые женщины-космонавты и астронавты в период менструального цикла могут испытывать усиленные расстройства вестибулярного аппарата, что необходимо учитывать при формировании экипажей для полетов в космос.

"Дана ссылка на исследовательскую научную статью, в которой изложен дискуссионный предварительный материал по данному вопросу", - сказала Серова РИА Новости.

По ее мнению, трактовка научных исследований некорректна. Эта информация, считает Серова, дискредитирует участие женщин в космической программе, отталкивает потенциальных кандидаток в космонавты и наносит вред репутации отечественной космонавтики вообще и женщин-космонавтов в частности.

"Не говорю уже о морально-этической стороне обсуждаемого вопроса", - добавила Серова.

Светлана Савицкая. Она подчеркнула, что с ней в этом вопросе солидарна и летчик-космонавт, депутат Госдумы

"Ни она, ни я никогда не участвовали в подобных исследованиях, хотя имеем опыт длительных космических полетов. Именно поэтому считаю, что изложенный в научной статье материал является весьма дискуссионным и не может браться за основу для обсуждения данной темы", - сказала Серова.