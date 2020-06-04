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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-06-04T23:11
https://ria.ru/20200604/1572491212.html
Женщины-космонавты удивились исследованию о трудностях полетов для них
https://cdn23.img.ria.ru/images/155152/89/1551528908_0:580:2000:1705_1036x0_80_0_0_d60f3b339f97719a0f55e1d5b2b28323.jpg
РИА Новости

Женщины-космонавты удивились исследованию о трудностях полетов для них

22:05 04.06.2020 (обновлено: 23:11 04.06.2020)
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© РИА Новости / Роман Соколов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М" космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра
Член основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-14М космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра
© РИА Новости / Роман Соколов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Елена Серова не согласна с исследованием о трудностях космических полетов для женщин.
Ранее сообщалось, что ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сделали вывод, согласно которому некоторые женщины-космонавты и астронавты в период менструального цикла могут испытывать усиленные расстройства вестибулярного аппарата, что необходимо учитывать при формировании экипажей для полетов в космос.
"Дана ссылка на исследовательскую научную статью, в которой изложен дискуссионный предварительный материал по данному вопросу", - сказала Серова РИА Новости.
По ее мнению, трактовка научных исследований некорректна. Эта информация, считает Серова, дискредитирует участие женщин в космической программе, отталкивает потенциальных кандидаток в космонавты и наносит вред репутации отечественной космонавтики вообще и женщин-космонавтов в частности.
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"Не говорю уже о морально-этической стороне обсуждаемого вопроса", - добавила Серова.
Она подчеркнула, что с ней в этом вопросе солидарна и летчик-космонавт, депутат Госдумы Светлана Савицкая.
"Ни она, ни я никогда не участвовали в подобных исследованиях, хотя имеем опыт длительных космических полетов. Именно поэтому считаю, что изложенный в научной статье материал является весьма дискуссионным и не может браться за основу для обсуждения данной темы", - сказала Серова.
По ее словам, женщины на самом деле быстрее адаптируются к невесомости и легче переносят перегрузки, что показывает практика.
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Хочу стать космонавтомЕлена СероваКосмос - РИА НаукаГосдума РФСветлана Савицкая
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