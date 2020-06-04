Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Камишлия – Дейруна-Ага – Кас-Табан – Джилика – Эль-Фирдаус – Джарудия – Акка – Шамсия – Акка – Джарудия – Эль-Фирдаус – Джилика – Кас-Табан – Дейруна-Ага – Камишлия в провинции Хасеке", - добавил Щербицкий.

Контр-адмирал отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецкой стороной продолжает функционирование.



*Террористическая организация, запрещенная в России