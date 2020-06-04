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2020-06-04T22:01
https://ria.ru/20200604/1572491094.html
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб
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РИА Новости

Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб

22:01 04.06.2020
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© Фото : SANAОбстрел позиций боевиков сирийской армией в провинции Алеппо
Обстрел позиций боевиков сирийской армией в провинции Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Анджара в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.
Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в Алеппо и Хасеке. Кроме того, было продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Телль-Тамр, организованное с 25 мая российским Центром по примирению враждующих сторон во взаимодействии с местными администрациями в сирийских провинциях Ракка и Хасеке.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Камишлия – Дейруна-Ага – Кас-Табан – Джилика – Эль-Фирдаус – Джарудия – Акка – Шамсия – Акка – Джарудия – Эль-Фирдаус – Джилика – Кас-Табан – Дейруна-Ага – Камишлия в провинции Хасеке", - добавил Щербицкий.
Контр-адмирал отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецкой стороной продолжает функционирование.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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