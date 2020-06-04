В ЛНР заявили о сбитом украинскими силовиками беспилотнике ОБСЕ

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в атаке на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.
"Боевики 30 бригады ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Орехово", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Он уточнил, что, по информации от местных жителей, украинские силовики открыли огонь по беспилотнику во время его пролета над жилыми домами, во дворах которых размещена техника ВС Украины.
"Дополнительная информация уточняется", - заявил Осадчий.
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