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2020-06-04T21:57
https://ria.ru/20200604/1572491004.html
В ЛНР заявили о сбитом украинскими силовиками беспилотнике ОБСЕ
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РИА Новости

В ЛНР заявили о сбитом украинскими силовиками беспилотнике ОБСЕ

21:56 04.06.2020 (обновлено: 21:57 04.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в атаке на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.
"Боевики 30 бригады ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Орехово", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Украинский военный
30 мая, 17:08
В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков в Донбассе
Он уточнил, что, по информации от местных жителей, украинские силовики открыли огонь по беспилотнику во время его пролета над жилыми домами, во дворах которых размещена техника ВС Украины.
"Дополнительная информация уточняется", - заявил Осадчий.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1021073
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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