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2020-06-04T23:37
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Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве чиновника Минпромторга
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РИА Новости

Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве чиновника Минпромторга

21:54 04.06.2020 (обновлено: 23:37 04.06.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризвана Гайрбекова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
По данным суда, ему вменяется два эпизода получения взяток — часть 6 статьи 290 УК.
Старший помощник руководителя управления СК по Москве Юлия Иванова ранее рассказала, что в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников расследуется дело о взятке.
В рамках этого дела Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца замначальника управления ФСВТС Сергея Гармаша. Гендиректора ООО "НАО" Василия Клепалова суд арестовал.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваПроисшествия
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