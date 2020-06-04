Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве чиновника Минпромторга

По данным суда, ему вменяется два эпизода получения взяток — часть 6 статьи 290 УК.

В рамках этого дела Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца замначальника управления ФСВТС Сергея Гармаша. Гендиректора ООО "НАО" Василия Клепалова суд арестовал.