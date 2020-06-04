Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве чиновника Минпромторга

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризвана Гайрбекова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
По данным суда, ему вменяется два эпизода получения взяток — часть 6 статьи 290 УК.
Старший помощник руководителя управления СК по Москве Юлия Иванова ранее рассказала, что в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников расследуется дело о взятке.
В рамках этого дела Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца замначальника управления ФСВТС Сергея Гармаша. Гендиректора ООО "НАО" Василия Клепалова суд арестовал.