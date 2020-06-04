Лукашенко утвердил новый состав правительства

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил сохранить пост главы МИД страны за Владимиром Макеем, минобороны - за Виктором Хрениным, минэнерго – за Виктором Каранкевичем, МВД – за Юриев Караевым, КГБ – за Валерием Вакульчиком.

Соответствующий указ президента республики опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.

Согласно документу, из 30 членов правительства, назначенных данным указом, 24 человека занимали посты в предыдущем составе правительства Белоруссии.

В соответствии с этим указом, Владимир Колтович сохранил пост министра антимонопольного регулирования и торговли, Владимир Караник - министра здравоохранения, Юрий Бондарь - министра культуры, Виталий Дрожжа - министра лесного хозяйства, Игорь Карпенко - министра образования, Сергей Наливайко - министра по налогам и сборам, Владимир Ващенко - министра по чрезвычайным ситуациям, Андрей Худык - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Константин Шульган - министра связи и информатизации, Иван Крупко - министра сельского хозяйства и продовольствия.

Сергей Ковальчук оставлен министром спорта и туризма. Также переназначены Алексей Авраменко - министром транспорта и коммуникаций, Ирина Костевич - министром труда и социальной защиты, Александр Червяков - министром экономики, Олег Слижевский - министром юстиции, Александр Шумилин - председателем Государственного комитета по науке и технологиям, Валентин Татарицкий - председателем Государственного комитета по стандартизации, Анатолий Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета, Юрий Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.

При этом новых руководителей получили министерство архитектуры и строительства (Руслан Пархамович), министерство жилищно-коммунального хозяйства (Андрей Хмель), министерство информации (Игорь Луцкий), министерство промышленности (Петр Пархомчик), министерство финансов (Юрий Селиверстов), Государственный комитет по имуществу (Дмитрий Матусевич).

В четверг официально опубликованы указы об отставке предыдущего правительства, а также о назначении премьер-министром Романа Головченко. Опубликованы указы о назначении Николая Снопкова первым заместителем премьера, заместителем - Александра Субботина. Переназначены заместителями премьер-министра Юрий Назаров, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко.

Также опубликован указ о назначении нового председателя Государственного военно-промышленного комитета – Дмитрия Пантуса, председателя Комитета государственного контроля - Ивана Тертеля.