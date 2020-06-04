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Лукашенко утвердил новый состав правительства
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РИА Новости

Лукашенко утвердил новый состав правительства

21:53 04.06.2020 (обновлено: 22:40 04.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил сохранить пост главы МИД страны за Владимиром Макеем, минобороны - за Виктором Хрениным, минэнерго – за Виктором Каранкевичем, МВД – за Юриев Караевым, КГБ – за Валерием Вакульчиком.
Соответствующий указ президента республики опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.
Согласно документу, из 30 членов правительства, назначенных данным указом, 24 человека занимали посты в предыдущем составе правительства Белоруссии.
В соответствии с этим указом, Владимир Колтович сохранил пост министра антимонопольного регулирования и торговли, Владимир Караник - министра здравоохранения, Юрий Бондарь - министра культуры, Виталий Дрожжа - министра лесного хозяйства, Игорь Карпенко - министра образования, Сергей Наливайко - министра по налогам и сборам, Владимир Ващенко - министра по чрезвычайным ситуациям, Андрей Худык - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Константин Шульган - министра связи и информатизации, Иван Крупко - министра сельского хозяйства и продовольствия.
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Сергей Ковальчук оставлен министром спорта и туризма. Также переназначены Алексей Авраменко - министром транспорта и коммуникаций, Ирина Костевич - министром труда и социальной защиты, Александр Червяков - министром экономики, Олег Слижевский - министром юстиции, Александр Шумилин - председателем Государственного комитета по науке и технологиям, Валентин Татарицкий - председателем Государственного комитета по стандартизации, Анатолий Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета, Юрий Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.
При этом новых руководителей получили министерство архитектуры и строительства (Руслан Пархамович), министерство жилищно-коммунального хозяйства (Андрей Хмель), министерство информации (Игорь Луцкий), министерство промышленности (Петр Пархомчик), министерство финансов (Юрий Селиверстов), Государственный комитет по имуществу (Дмитрий Матусевич).
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В четверг официально опубликованы указы об отставке предыдущего правительства, а также о назначении премьер-министром Романа Головченко. Опубликованы указы о назначении Николая Снопкова первым заместителем премьера, заместителем - Александра Субботина. Переназначены заместителями премьер-министра Юрий Назаров, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко.
Также опубликован указ о назначении нового председателя Государственного военно-промышленного комитета – Дмитрия Пантуса, председателя Комитета государственного контроля - Ивана Тертеля.
Ранее Лукашенко сообщил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом глава республики заверил, что подавляющее большинство ныне действующих членов Совмина останутся на своих должностях. Вечером в среду в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что президент принял решение об отставке правительства. Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования, уточнили тогда там.
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