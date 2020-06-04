Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти совместно с " Газпромом " обеспечить формирование источников финансирования для подключения россиян к распределительным сетям без привлечения их средств, сообщается на сайте Кремля

Глава государства также распорядился обеспечить заключение комплексного договора на поставки газа, подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования с использованием структур "единого окна" и многофункциональных центров.

Кроме того, необходимо утвердить обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование ("последняя миля").

Газификация страны должна завершиться к 2024 году, а к 2030-му необходимо установить целевые показатели на основе актуализации и утверждения региональных программ.

Программа предполагает цифровизацию процесса газификации и интеграцию данных в государственных информационных системах.

Путин также поручил на законодательном уровне упростить процедуру проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и распределительных сетей.

Правительство должно будет подготовить доклад по выполнению поручений до 1 октября 2020-го, далее — один раз в квартал.

Кроме того, глава государства поручил комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить координацию деятельности по решению проблемы недостаточной газификации и, в частности, "последней мили".

Игорь Сечин. Соответствующий доклад следует представить до 1 января 2021 года, далее — раз в полгода. А ответственным назначен ответственный секретарь комиссии, глава " Роснефти