Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти совместно с "Газпромом" обеспечить формирование источников финансирования для подключения россиян к распределительным сетям без привлечения их средств, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства также распорядился обеспечить заключение комплексного договора на поставки газа, подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования с использованием структур "единого окна" и многофункциональных центров.
Кроме того, необходимо утвердить обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование ("последняя миля").
Газификация страны должна завершиться к 2024 году, а к 2030-му необходимо установить целевые показатели на основе актуализации и утверждения региональных программ.
Программа предполагает цифровизацию процесса газификации и интеграцию данных в государственных информационных системах.
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Путин также поручил на законодательном уровне упростить процедуру проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и распределительных сетей.
Правительство должно будет подготовить доклад по выполнению поручений до 1 октября 2020-го, далее — один раз в квартал.
Ответственными за выполнение этих поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, высшие должностные лица регионов и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Кроме того, глава государства поручил комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить координацию деятельности по решению проблемы недостаточной газификации и, в частности, "последней мили".
Соответствующий доклад следует представить до 1 января 2021 года, далее — раз в полгода. А ответственным назначен ответственный секретарь комиссии, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
В апреле глава Минэнерго Александр Новак предлагал для решения проблемы "последней мили" исключить строительство газораспределительных сетей из полномочий субъектов и муниципальных властей и передать "Газпрому".