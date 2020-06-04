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2020-06-05T00:16
https://ria.ru/20200604/1572490745.html
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
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РИА Новости

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

21:44 04.06.2020 (обновлено: 00:16 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти совместно с "Газпромом" обеспечить формирование источников финансирования для подключения россиян к распределительным сетям без привлечения их средств, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства также распорядился обеспечить заключение комплексного договора на поставки газа, подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования с использованием структур "единого окна" и многофункциональных центров.
Кроме того, необходимо утвердить обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование ("последняя миля").
Газификация страны должна завершиться к 2024 году, а к 2030-му необходимо установить целевые показатели на основе актуализации и утверждения региональных программ.
Программа предполагает цифровизацию процесса газификации и интеграцию данных в государственных информационных системах.
Газовое оборудование. Архивное фото
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Путин также поручил на законодательном уровне упростить процедуру проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и распределительных сетей.
Правительство должно будет подготовить доклад по выполнению поручений до 1 октября 2020-го, далее — один раз в квартал.
Ответственными за выполнение этих поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, высшие должностные лица регионов и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Кроме того, глава государства поручил комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить координацию деятельности по решению проблемы недостаточной газификации и, в частности, "последней мили".
Соответствующий доклад следует представить до 1 января 2021 года, далее — раз в полгода. А ответственным назначен ответственный секретарь комиссии, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
В апреле глава Минэнерго Александр Новак предлагал для решения проблемы "последней мили" исключить строительство газораспределительных сетей из полномочий субъектов и муниципальных властей и передать "Газпрому".
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РоссияМихаил МишустинАлексей МиллерГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Владимир ПутинИгорь СечинОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Очередная порция обещаний! Кстати, гражданин президент, а как там с майскими указами, программой 2020 и остальными указами??? Как выполнили??? Это кончится так же!
4 июня, 22:16
Алексей Агапов
63301019
Ради обнуления обещания будут раздавать направо и налево... После - просто забудут.
4 июня, 22:27
ВКВениамин Климов
54101016
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