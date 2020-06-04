Следователи допрашивают главу Российской венчурной компании

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Следствие по делу Следствие по делу Российской венчурной компании (РВК) продолжается, глава компании Александр Повалко отвечает на вопросы сотрудников правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Отмечается, что в фокусе внимания следователей — деятельность фонда RVC I LP. СК, в частности, интересует сделка по реинвестированию части средств, вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc., в другую портфельную компанию — Alion.

"Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

В РВК сообщили, что компания оказывает необходимое содействие следственным органам и надеется на скорое и справедливое окончание разбирательства. В пресс-службе подчеркнули, что события не влияют на операционную деятельность РВК. Компания работает в обычном режиме. В РВК считают, что сложившаяся ситуация "не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества".

Ранее в пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что следственные органы проводят проверку и изучают документы в офисе РВК, их интересуют сделки 2012-2016 года. По данным источника РИА Новости, проверка может касаться дела по инвестициям в фирму Alion в 2012 году.

Речь идет об инвестициях Российской венчурной компании в Alion Energy, которая занимается разработкой и строительством солнечных электростанций в разных странах. По этой сделке уже проходит расследование, которое инициировала сама РВК.

Как считают следователи, соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич вступил в сговор с директором департамента инвестиций РВК и обманул членов совета директоров Российской венчурной компании, чтобы они согласились вложить деньги в Alion Energy. А после этого, по версии следствия, фигуранты дела вывели эти средства на счета других подконтрольных фирм.

Обвинение полагает, что Чучкевич, будучи членом совета директоров американской Alion Energy, нанес Российской венчурной компании ущерб на сумму 22,7 миллиона долларов. Чучкевича арестовали по обвинению в мошенничестве, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова в марте 2019 года выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.