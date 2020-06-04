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2020-06-04T21:39
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На красной ветке метро в Москве мужчина забежал в тоннель
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РИА Новости

На красной ветке метро в Москве мужчина забежал в тоннель

21:39 04.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоезд на станции "Парк культуры" московского метро
Поезд на станции Парк культуры московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на Сокольнической линии Московского метрополитена после того, как неизвестный мужчина забежал в тоннель на станции метро "Парк культуры", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции "Парк культуры" радиальная в тоннель в сторону" Кропоткинской" забежал мужчина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушителя удалось оперативно задержать и доставить в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.
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