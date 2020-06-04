На красной ветке метро в Москве мужчина забежал в тоннель

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на Сокольнической линии Московского метрополитена после того, как неизвестный мужчина забежал в тоннель на станции метро "Парк культуры", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции "Парк культуры" радиальная в тоннель в сторону" Кропоткинской" забежал мужчина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушителя удалось оперативно задержать и доставить в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.