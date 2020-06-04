Участникам акций в США порекомендовали сдать тест на коронавирус

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Участникам акций протеста следует пройти тестирование на коронавирус, массовые скопления людей могут привести к росту случаев заболевания COVID–19, заявил в четверг директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

"Прежде всего я хотел бы, чтобы те, кто участвует в мирных протестах и ходит на акции, особенно в крупных городах, серьезно задумались о сдаче анализа (на коронавирус)", - сказал глава CDC. "К сожалению, есть потенциальная вероятность того, что это (массовые акции) может стать рассадником инфекции и минимизировать это можно за счет того, чтобы каждый участник <…> через скажем 3,5,7 дней сдал анализ", - сказал Редфилд.

Глава карантинного ведомства выразил сожаление нарушением действующих рекомендаций о ношении масок среди протестующих, а также пренебрежением мерами социального дистанцирования на пляжах, которые открылись после частичного снятия ограничений. "Очевидно, мы очень обеспокоены, что наши призывы не находят отклика", - сказал Редфилд, назвав скопления людей "серьезной проблемой" из-за высокой степени заражения вирусом от бессимптомных носителей. Он назвал ношение масок "критически важным инструментом" в контроле распространения заболевания.

"Думаю, что правила социальной дистанции, которым мы научились, должны быть доведены до идеала, потому что это понадобится нам снова в октябре, ноябре и декабре", - сказал глава CDC, по словам которого предстоящей осенью и зимой распространение коронавируса будет усугубляться сезонным гриппом.

По последним данным, в США выявлено более 1,8 миллионов заболевших COVID–19, более 107 тысяч человек скончались. Меры карантинного контроля, действовавшие с середины марта, постепенно начали ослабляться в большинстве штатов: открываются магазины, бизнесы, пляжи, парки и другие места общественного пользования.