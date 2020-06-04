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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T21:41
https://ria.ru/20200604/1572490638.html
Участникам акций в США порекомендовали сдать тест на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572298020_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8821d3aa708df4fab0931eebf15c62ca.jpg
РИА Новости

Участникам акций в США порекомендовали сдать тест на коронавирус

21:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Участникам акций протеста следует пройти тестирование на коронавирус, массовые скопления людей могут привести к росту случаев заболевания COVID–19, заявил в четверг директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.
"Прежде всего я хотел бы, чтобы те, кто участвует в мирных протестах и ходит на акции, особенно в крупных городах, серьезно задумались о сдаче анализа (на коронавирус)", - сказал глава CDC. "К сожалению, есть потенциальная вероятность того, что это (массовые акции) может стать рассадником инфекции и минимизировать это можно за счет того, чтобы каждый участник <…> через скажем 3,5,7 дней сдал анализ", - сказал Редфилд.
Нью-Йорк
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Глава карантинного ведомства выразил сожаление нарушением действующих рекомендаций о ношении масок среди протестующих, а также пренебрежением мерами социального дистанцирования на пляжах, которые открылись после частичного снятия ограничений. "Очевидно, мы очень обеспокоены, что наши призывы не находят отклика", - сказал Редфилд, назвав скопления людей "серьезной проблемой" из-за высокой степени заражения вирусом от бессимптомных носителей. Он назвал ношение масок "критически важным инструментом" в контроле распространения заболевания.
"Думаю, что правила социальной дистанции, которым мы научились, должны быть доведены до идеала, потому что это понадобится нам снова в октябре, ноябре и декабре", - сказал глава CDC, по словам которого предстоящей осенью и зимой распространение коронавируса будет усугубляться сезонным гриппом.
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По последним данным, в США выявлено более 1,8 миллионов заболевших COVID–19, более 107 тысяч человек скончались. Меры карантинного контроля, действовавшие с середины марта, постепенно начали ослабляться в большинстве штатов: открываются магазины, бизнесы, пляжи, парки и другие места общественного пользования.
На фоне продолжающейся пандемии на прошлой неделе страну захлестнула волна протестов в связи с гибелью от рук полиции афро-американца Джорджа Флойда. Мирные митинги, сопровождавшиеся погромами, прошли в целом ряде городов с участием сотен тысяч людей.
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Распространение нового коронавирусаДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
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