В Израиле за сутки 118 человек заболели COVID-19

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Число подтвержденных случаев COVID-19 в Израиле возросло в четверг на 118 и достигло 17 495, никто из больных не умер, число скончавшихся по-прежнему 291, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства на вечер четверга, сейчас больны коронавирусом 2191 человек, 30 находятся в тяжелом состоянии, в аппаратах ИВЛ нуждаются 27 человек.

При этом 15 013 пациентов выздоровели с начала эпидемии.

В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. По данным министерства просвещения страны на четверг, в Израиле из-за коронавируса закрыты 87 школ и детских садов, у 301 преподавателя выявлен вирус. Более 13,6 тысячи детей и педагогов находятся на карантине.