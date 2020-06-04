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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T21:29
https://ria.ru/20200604/1572490509.html
В Израиле за сутки 118 человек заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

В Израиле за сутки 118 человек заболели COVID-19

21:29 04.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Израиле возросло в четверг на 118 и достигло 17 495, никто из больных не умер, число скончавшихся по-прежнему 291, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на вечер четверга, сейчас больны коронавирусом 2191 человек, 30 находятся в тяжелом состоянии, в аппаратах ИВЛ нуждаются 27 человек.
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
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При этом 15 013 пациентов выздоровели с начала эпидемии.
В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. По данным министерства просвещения страны на четверг, в Израиле из-за коронавируса закрыты 87 школ и детских садов, у 301 преподавателя выявлен вирус. Более 13,6 тысячи детей и педагогов находятся на карантине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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