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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T21:19
https://ria.ru/20200604/1572490347.html
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек

21:19 04.06.2020
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 129 тысяч и превысило 6,4 миллиона, всего умерли более 380 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрирован 129 281 новый случай заражения COVID-19, умерли 4842 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 416 828, количество летальных исходов - 382 867.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 022 824.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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