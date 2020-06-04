Меркель намерена продолжить сотрудничество с Трампом

"Я работаю вместе с избранными президентами во всем мире и, конечно, с американским. Я надеюсь, страну удастся успешно успокоить", - заявила Меркель, отвечая на вопрос журналиста, испытывает ли она доверие к президенту Трампу после сложившейся ситуации.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.