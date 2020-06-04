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Меркель намерена продолжить сотрудничество с Трампом
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РИА Новости

Меркель намерена продолжить сотрудничество с Трампом

21:15 04.06.2020
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© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
© AP Photo / Susan Walsh
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом, надеется, что ему удастся урегулировать ситуацию в стране в связи с массовыми выступлениями после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда.
"Я работаю вместе с избранными президентами во всем мире и, конечно, с американским. Я надеюсь, страну удастся успешно успокоить", - заявила Меркель, отвечая на вопрос журналиста, испытывает ли она доверие к президенту Трампу после сложившейся ситуации.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
"Расизм существовал во все времена, к сожалению, он есть и у нас", - добавила Меркель.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 21:06
Меркель прокомментировала протесты в США
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
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