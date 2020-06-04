Меркель намерена продолжить сотрудничество с Трампом

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом, надеется, что ему удастся урегулировать ситуацию в стране в связи с массовыми выступлениями после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда.
"Я работаю вместе с избранными президентами во всем мире и, конечно, с американским. Я надеюсь, страну удастся успешно успокоить", - заявила Меркель, отвечая на вопрос журналиста, испытывает ли она доверие к президенту Трампу после сложившейся ситуации.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
"Расизм существовал во все времена, к сожалению, он есть и у нас", - добавила Меркель.
Вчера, 21:06Меркель прокомментировала протесты в США