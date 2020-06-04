Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно

Ранее она неоднократно заявляла, что не собирается продолжать политическую карьеру после 2021 года.

"Нет. Нет. Действительно нет", - ответила Меркель на вопрос журналиста, не должна ли она продолжать "нести ответственность" на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера на следующих выборах в ФРГ.