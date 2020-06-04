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2020-06-04T21:14
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Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно
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РИА Новости

Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно

21:14 04.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно.
Ранее она неоднократно заявляла, что не собирается продолжать политическую карьеру после 2021 года.
"Нет. Нет. Действительно нет", - ответила Меркель на вопрос журналиста, не должна ли она продолжать "нести ответственность" на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера на следующих выборах в ФРГ.
"Это совершенно точно", - добавила Меркель.
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