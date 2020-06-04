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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T21:27
https://ria.ru/20200604/1572490136.html
В Пермском крае умерли два медика c COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Пермском крае умерли два медика c COVID-19

21:13 04.06.2020 (обновлено: 21:27 04.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Два медика, инфицированные коронавирусом, скончались в Пермском крае, сообщило региональное министерство здравоохранения.
"Скончались два медика с COVID-19. Одна из врачей работала в Пермской станции скорой медицинской помощи, другая - в Городской клинической больнице №2 имени Ф. Х. Граля. Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми", - говорится в сообщении.
Представитель ведомства уточнил, что медработники имели сопутствующие заболевания, точные причины их смерти станут известны после патологоанатомического исследования.
Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова заявила, что по каждому случаю будет проведена служебная проверка, проанализировано качество лечения скончавшихся медиков на всех этапах.
Медик
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"От себя лично и от сотрудников министерства здравоохранения выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким умерших. Семьям медицинских работников будет оказана максимальная материальная и моральная помощь", - добавила Мелехова.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1962 человек, в том числе у 51 за последние сутки, выздоровели 1118 пациентов, более 60 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПермский крайОбщество
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