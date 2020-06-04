В Пермском крае умерли два медика c COVID-19

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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Два медика, инфицированные коронавирусом, скончались в Два медика, инфицированные коронавирусом, скончались в Пермском крае , сообщило региональное министерство здравоохранения.

"Скончались два медика с COVID-19. Одна из врачей работала в Пермской станции скорой медицинской помощи, другая - в Городской клинической больнице №2 имени Ф. Х. Граля. Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми", - говорится в сообщении.

Представитель ведомства уточнил, что медработники имели сопутствующие заболевания, точные причины их смерти станут известны после патологоанатомического исследования.

Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова заявила, что по каждому случаю будет проведена служебная проверка, проанализировано качество лечения скончавшихся медиков на всех этапах.

"От себя лично и от сотрудников министерства здравоохранения выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким умерших. Семьям медицинских работников будет оказана максимальная материальная и моральная помощь", - добавила Мелехова.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1962 человек, в том числе у 51 за последние сутки, выздоровели 1118 пациентов, более 60 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.